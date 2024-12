Emoción en el folklore por el anuncio que hizo Jorge Rojas: "No te vayas"

Jorge Rojas hizo un descargo en redes que sorprendió a muchos de sus fans.

Jorge Rojas contó en una de sus más recientes publicaciones de Instagram lo que espera de sus fanáticos y así sorprendió al mundo del folklore. El famoso músico hizo un lanzamiento recientemente, en colaboración con el grupo Los Tekis, y realizó un anuncio emocionante en sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores.

Hace unas semanas, el mencionado grupo folklórico y Rojas revelaron que lanzarían una colaboración musical, que vio la luz hace pocos días. En ese sentido, el intérprete de hits folklóricos como No Saber de Ti quiso saber cuántos de sus seguidores ya habían visto el videoclip oficial de la canción que preparó junto a sus colegas y les hizo una consulta sin tapujos.

"¿Ya viste el nuevo videoclip? No Te Vayas Carnaval ya está disponible en todas las plataformas", comentó el músico en el pie de foto de su posteo de Instagram y muchos de sus fans le respondieron su duda. "Hermosa! Espero poder presenciarlo en algún momento de mi vida Carnaval", "Claro mi bello cantor, genio en todos los ritmos" y "No hay palabras para explicar lo que siento a escucharlos en esta versión de No te Vayas Carnaval" fueron algunos de los comentarios que la gente le dejó en alusión al lanzamiento.

La despedida de Jorge Rojas de los escenarios por el 2024

"En la Fiesta Nacional de la Navidad, un encuentro hermoso. Nuestro último concierto del año!!! Alem, Misiones!!! Gracias!!!", sentenció el exmiembro de la banda folklórica Los Nocheros en su red social, para informale a sus seguidores que ya no hará más shows por el 2024, pero ya se sabe que en el verano 2025 formará parte de la grilla de los festivales más convocantes de Argentina en el ámbito del folklore.

Jorge Rojas, en vivo

Jorge Rojas invitó a sus fans a ver su nuevo video

El músico compartió en sus redes un metraje sobre los momentos vividos en el detrás de escena de su extensa gira e invitó a sus seguidores a que lo vieran. "Los preparativos, la previa, el armado del show, nuestro encuentro, y el cariño de ustedes. Este material que armamos es para compartirles y que conozcan un poco más todo eso que hacemos, y que sentimos, para brindarles lo mejor de nosotros en estas noches tan especiales. Íntimamente. Principio y Destino, ya en YouTube. Vayan a verlo", comenzó el mensaje de Rojas hacia sus fans.

Jorge Rojas, confirmado para el Festival Jesús María 2025

Día 1

Luciano Pereyra

La Barra (30 años)

Juan Fuentes

Natalia Pastorutti

Día 2

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Paquito Ocaño

Dúo Coplanacu

Candela Mazza

Cabales

Día 3

Jorge Rojas

Los Nocheros

La Delio Valdez

Ahyre

Saypa

Agustina Banegas

Día 4

Los Tekis

La K’onga

Diableros Jujeños

Kepianco

Coroico

Camilo Nicolás

Día 5

Sergio Galleguillo

Desakta2

Destino San Javier

Loy Carrizo

Los Nombradores del Alba

Camilo Nicolás

Día 6

Soledad Pastorutti

Eugenia Quevedo y La LBC

Raly Barrionuevo

Herederas (Roxana Carabajal, Silvia Lallana, Cecilia Mezzada y Eli Fernández)

Gualicho

Pirulo

Día 7

Los Manseros Santiagueños

Ulises Bueno

El Indio Lucio Rojas

Los Carabajal

Ceibo

Florencia Paz

Día 8