Emoción en el folklore por el Chaqueño Palavecino y un disco con invitados de lujo: “Me voy a dar el gusto”

El Chaqueño Palavecino se presentará en diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, donde celebrará su cumpleaños, y ya anticipó un nuevo trabajo discográfico con muchas figuras del folklore y de la música nacional. El destacado intérprete y compositor continúa sorprendiendo a todos tras cuatro décadas de una carrera artística llena de éxitos como “La ley y la trampa”, “Amor salvaje” y “La taleñita”, entre otras canciones.

Como bien se informó, el Chaqueño Palavecino se presentará el próximo 13 de diciembre en el famoso Festival La Porteña, que desembarcará por primera vez en el Hipódromo de Palermo. Allí habrá actividades desde la tarde hasta la madrugada y un cruce de figuras legendarias y nuevas del género como Los Manseros Santiagueños, Sele Vera y Los Pampas de Bariloche, Maggie Cullen y Los Tabaleros. Además, el cierre del evento promete baile desenfrenado con Amar Azul.

“Estoy muy contento de venir y compartir acá en La Porteña, en este lugar tan emblemático donde estuvo Gardel, donde estuvo tanta gente importante... Para mí es un gusto volver”, manifestó Oscar Esperanza ante La Nación, donde expresó: “Yo le sigo agradeciendo a Dios que me convoquen y que le pueda seguir transmitiendo mi música a los demás”.

En ese marco, el ícono de Salta anticipó: “Además de presentarme en el Festival La Porteña para mi cumpleaños, voy a sacar un disco del show por mis 40 años de carrera, donde tuve un montón de invitados: Jorge Rojas, Soledad, Los Nocheros, Axel, Luciano Pereyra, Abel Pintos... ¡Me voy a dar ese gusto!”. Cabe recordar que el 8 de febrero de 2024, volvió a lanzar un álbum de estudio tras 5 años, este fue “¿Quién me quita lo cantado?”, con 14 sencillos en solitario y una duración total de 38 minutos.

La extensa trayectoria del Chaqueño Palavecino

Además, este disco mencionado fue el presentado en el Movistar Arena, donde festejó su lanzamiento con un espectáculo de lujo por sus cuarenta años de trayectoria en el folclore nacional. Desde que comenzó su carrera, en el año 1984, el Chaqueño Palavecino, lanzó más de 25 álbumes con aproximadamente 20 canciones por cada álbum. En total lleva más 600 canciones grabadas.

Podemos recordar que en 2001, el famoso compositor lanzó su canción más conocida "La ley y la trampa", la cual formó parte del álbum homónimo. Luego, en el 2004 se presentó en el Luna Park enseñando su nuevo álbum de estudio junto a éxitos recopilados del artista, esta presentación daría como fruto el álbum "En vivo - Buenos Aires" lanzado en 2005. Un año después lanzó 2 CDs, "El Chaqueño Palavecino y sus amigos" y "El gusto es mío".