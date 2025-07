Los Nocheros lanzaron una nueva edición de su ciclo de streaming junto a invitados especiales del folklore argentino.

Los Nocheros, el histórico grupo del folklore nacional, estrenó un nuevo capítulo de su ya famoso ciclo de streaming con invitados especiales, pero en las charlas entre canción y canción generaron una polémica culinaria que afianza la grieta entre las provincias del norte de nuestro país: ¿Cuál es la mejor empanada? Los salteños defendieron la papa y recordaron a los tucumanos.

“Catamarca se suma al debate”, escribieron desde las redes sociales de Los Nocheros, junto con un clip de la nueva entrega del programa “Nocheros a la Mesa”. “Seguimos debatiendo sobre la mejor empanada”, explicaron y mencionar que los invitados de esta oportunidad fueron la cantante Loy Carrizo y los integrantes del conjunto folklórico Carafea.

De esta manera, Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel volvieron a ser anfitriones, en su Salta natal, de un encuentro lleno de música y lleno de empanadas. Pablo Rodrigo Reinoso, Juan (chino) Decima, Rafael Salas y Enzo Ramiro Zelarayan son los artistas de Catamarca que vivieron un momento muy gracioso junto a los populares Nocheros.

“No quiero generar disputas, pero en Catamarca tenemos muy buenas empanadas también”, apuntó uno de los integrantes de Carafea y al instante un compañero le aclaró que estaba jugando de visitante: “Ya las generaste diciendo eso”. “Y las empanadas de mi mamá. Ni te cuento”, agregó Loy Carrizo ante la ronda de artistas que comía la típica comida en tierras salteñas.

“Han metido la Catamarca en la competencia”, expresó Álvaro, en confidencia con una de las cámaras, y luego bromeó por el comentario de la cantante: “‘La de mi mamá’ dice que son mejores. Tiene razón. No me ponía discutible tampoco”. “Esto está increíble”, confesó otro músico de Carafea y aclaró: “Perdoname, pero está buenísimo. Creo que están más buenas que las tuyas”.

Los Nocheros recibieron en su mesa a Loy Carrizo y Carafea.

“Los tucumanos pues nos gastan por la papa”, señaló Mario Teruel y Carrizo mencionó: “Mi vieja le mete aceituna”. “A mí la aceituna y la pasa de uva no me gusta, pero hay como las dos variedades”, aclaró uno de los catamarqueños y festejó: “Lo que está bueno de estos es que son abundantes. Nos pasó de ir a lugares acá en Salta y te alcanza para dos empanadas”.

Los Nocheros y Campedrinos adelantaron su nueva canción: el video

Las canciones de folklore suelen aludir a las historias de amor tradicional, pero en el caso de la creación del mencionado dúo se plantea una historia muy propia de estas épocas: los casi algo, esas relaciones en las que una de las partes no quiere comprometerse para un vínculo serio, pero al mismo tiempo hay sentimientos reales y actitudes muy parecidas a las de un noviazgo.

"Cuando no sabés que son.. mandale esto: No somos novios ni amigos, tampoco desconocidos, pero sos mi casi algo, con eso me alcanza y me muero de amor", soltaron los tres integrantes de Los Nocheros y los Campedrinos, quienes llevan ese nombre porque uno de ellos es oriundo de Campana y el otro, de San Pedro. En la sección de comentarios del posteo, los fans dejaron mensajes como: "Ay muero por escuchar ese tema entero" y "Que bonito.. exitos con esta hermosa chacarera".