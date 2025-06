El folklore no estuvo preparado para el reciente anuncio de Los Nocheros

La banda de folklore argentina dio un anuncio en sus redes sociales oficiales.

Los Nocheros es una de las bandas históricas del folklore en Argentina que en el transcurso de este 2025, se encuentra con una intensa vorágine de actividades con la música. En este contexto, el grupo realizó un posteo a través de sus redes sociales oficiales para dar un anuncio inesperado para sus fanáticos que tiene que ver con su futuro en el ambiente de la cultura popular.

Son muchos los artistas y bandas de la música popular que están teniendo un 2025 cargado de actividades, desde recitales hasta lanzamientos de nuevas canciones furor en los fanáticos. En el caso de Los Nocheros, banda conformada por Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre, están presentándose a lo largo de todo el país y en esta oportunidad, dieron una noticia que causó todo tipo de reacciones.

Los Nocheros atraviesan un 2025 con una intensa vorágine de actividades.

Es que vuelven a La Plata después de muchos años y se mostraron entusiasmados con este show. "Que tal gente de La Plata ¿cómo les va? Después de un tiempito de ausencia volvemos Los Nocheros al Teatro Argentino. Los esperamos todos allá para compartir un rato de buena música, de canciones, para que canten con nosotros, para que vibremos", comunicó la banda a través de un video donde están los tres y cuya voz para anunciar esta fecha estuvo a cargo de Rubén Ehizaguirre.

El recital será el próximo domingo 29 de junio y se espera una gran afluencia de gente teniendo en cuenta que hace un tiempo no se presentan en la ciudad de las diagonales. Mientras tanto, Los Nocheros se encuentran atravesados por el lanzamiento de la canción Salteño viejo junto a La Clave Trío que será publicada en todas las plataformas el próximo 11 de julio.

Los Nocheros y Campedrinos adelantaron su nueva canción

"Cuando no sabés que son.. mandale esto: No somos novios ni amigos, tampoco desconocidos, pero sos mi casi algo, con eso me alcanza y me muero de amor", lanzaron los integrantes de Los Nocheros y Campedrinos, la banda que lleva ese nombre porque uno de ellos es de Campana y el otro de San Pedro. En los comentarios del posteo realizado en Instagram, los fans dejaron varias reacciones. "Ay muero por escuchar ese tema entero"; "Que bonito.. éxitos con esta hermosa chacarera", indicaron.

El recuerdo de Álvaro Teruel al primer baterista de Los Nocheros

“Rubén Chamé era el batero, el primer batero de Los Nocheros. Tan importante lo consideramos nosotros porque es como que le da el punch y también le da el mix que luego nosotros en nuestras voces folclóricas y, con nuestra forma de cantarlo, con la forma de tocar de mi viejo la guitarra, han ido fusionando y han hecho un estilo que consideramos que es nuestro. Más este estilo nuestro en un principio fue que se fue armando”, detalló Álvaro.

“Rubén Chamé fue parte de ellos. Es parte de esta canción, ‘Carta abierta al corazón’, que ahora prontito voy a estar mostrándoles. Me animé a cantarla teniendo ese recuerdo resignificando un poco la letra. Me pasa mucho de que empiezo a leer las canciones y como que me cuentan otra cosa antes", recordó con nostalgia.