Soledad Pastorutti causó emoción con un posteo sobre su hija.

Soledad Pastorutti es una artista del folklore argentino que siempre tuvo mucha llegada al público por su transparencia en cada aparición a lo largo de sus décadas de carrera. Ese mismo espíritu de la cantante fue demostrado en un posteo de sus redes sociales dedicado a su hija mayor, Antonia, a 15 años de su nacimiento.

El 10 de junio del 2010 llegó Antonia a la vida de Pastorutti y Jeremías Audoglio, con quien está en pareja desde sus 19 años. Con 29, La Sole se convirtió en madre y, tres años más tarde, llegó Regina, se segunda hija. Dada la importancia de esta fecha para la primogénita de la folklorista, la música le dedicó unas sentidas palabras en su publicación.

"Amor mío sólo Dios sabe cuánto significa tu presencia en mi vida! Palabras para qué? si no podrán jamás describir esto que siento… gracias por enseñarme a ser mamá… A vivir con verdadero sentido", comenzó su descargo La Sole en el pie de foto de su posteo. Y siguió: "15 años de un amor a primera vista infinito y bello. Siempre a tu lado deseando que seas libre y feliz! Feliz cumpleaños. Te amo".

Muchos de los fans de Pastorutti, que la han acompalado a lo largo de sus casi treinta años de carrera, se mostraron incrédulos ante lo grande que está la hija de su ídola y le dedicaron mensajes de amor como "No puedo creer como pasó el tiempo, felices XV para la Antonia y felicidades para vos que te iniciabas como mamá también un día como hoy" y "Que hermoso! Felices 15 bella Antonia, que la vida te encuentre siempre feliz".

La Sole y su hija.

La Sole emocionó a sus fans con un mensaje de redes

"Que lindo público tengo! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió La Sole en Instagram. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

El descargo de La Sole tras su gira de verano

"Anoche cerramos la gira de verano en Maciá, Entre Ríos. Y volví con la emoción de aquellos primeros escenarios donde todo empezó... Gracias por tanto, siempre! Nuestros próximos encuentros serán en poquitos días en el Teatro Gran Rex! Los espero... 5 y 6 de abril... Para vivir dos noches especiales!", pronunció Pastorutti en el pie de foto de su publicación de Instagram.