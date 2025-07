Fabiana Cantilo habló sobre lo que le pasó a su gata.

Fabiana Cantilo es noticia por el triste momento que atraviesa tras una dolorosa pérdida en su núcleo íntimo. La artista mostró en sus redes sociales el proceso de eutanasia para su gata, práctica que se lleva a cabo cuando un animal o mascota está sufriendo. La artista acudió a un veterinario para que le diera una inyección y deje de sufrir.

La voz de canciones como Ya Fue, Mary Poppins y el Deshollinador y Fue Amor, entre otras, se mostró en su casa, rodeada de amigos que la ayudaron a atravesar el difícil momento de despedir a su mascota. "Va sin filtro porque no pienso ocultar el dolor. La niña está ahí, está viva, pero la vamos a poner a dormir hoy", comenzó Fabiana.

"¿Qué estamos haciendo? Para que vean que la vida es así, para todos, estamos cavando la tumba y le vamos a poner un jazmín arriba. Y mañana tengo que tocar en el Berlín", continuó con la voz quebrada por la emoción Cantilo, antes de enterrar a su gata. Después del momento, Fabiana volvió a subir una historia de Instagram para mostrarles a sus seguidores cómo estaba: "Bueno, ya la enterramos, ya lloramos como locos, ya le dieron la inyección, ya estoy acá. La solté, porque le saqué el cable antes. Lloramos todos, no me filmo llorando porque es como 'too much'. Y ella está volando en algún lugar mágico".

El descargo de Fabiana Cantilo semanas antes de la muerte de su mascota

La artista contó los procesos médicos que vivió su mascota tiempo antes de morir: "El día de hoy fue inexplicablemente fuerte porque finalmente vino una gastroenteróloga genial traída por una amiga. Y me vino a acompañar Ariana, una amiga que me sostuvo la vela y miró todos los estudios cuando yo lloraba y no podía hacer nada. Porque bueno, pasaron cosas, entonces estamos de nuevo con los estudios de la gata. Y nada, qué lindo cuando las amigas muestran sus alas de ángel, gracias".

Fabiana y Fito.

Fabiana Cantilo y un difícil momento

"Estoy viviendo una situación de mierda. Volvió el acosador. Ya había vuelto un par de veces y yo no doy bola, pero me hinché las pelo... Está todo bajo abogado, juez y fiscalía. El tipo tiene una perimetral y no le da el cerebro para entender que no tiene que venir a mi casa, y ayer estuvo filmando mi casa", contó la cantante en 2024. Y agregó: "La Justicia es lenta y las mujeres no se pueden defender. Lo digo para todas esas mujeres que no se animan a denunciar. Denuncien, es la única manera de que la Justicia cambie. Estamos pidiendo un cambio para seguridad, por lo menos de las mujeres que denuncian acosos. Es lento... yo tengo dos abogados, amigos que me ayudan, cámaras".