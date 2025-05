Fabiana Cantilo se abrió y contó todo sobre el drama que atraviesa: "Lloraba y no podía hacer nada"

Fabiana Cantilo habló sobre lo que le pasa en su vida personal.

Fabiana Cantilo es una cantante de rock conocida por su espíritu transparente a la hora de contar lo que le sucede a nivel personal y con un reciente relato sobre lo que vive actualmente causó empatía en sus seguidores. La artista reveló que su gata atraviesa un mal momento de salud y se mostró angustiada en sus redes.

La voz de hits como Mi Enfermedad y Mary Poppins y el Deshollinador aludió al estado de salud de su mascota, los estudios por los que debe pasar y al apoyo de sus amigas en este difícil momento. "El día de hoy fue inexplicablemente fuerte porque finalmente vino una gastroenteróloga genial traída por una amiga", comenzó su relato Cantilo.

"Y me vino a acompañar Ariana, una amiga que me sostuvo la vela y miró todos los estudios cuando yo lloraba y no podía hacer nada. Porque bueno, pasaron cosas, entonces estamos de nuevo con los estudios de la gata. Y nada, qué lindo cuando las amigas muestran sus alas de ángel, gracias", cerró la artista, en alusión a la importancia de estar acompañados por gente del círculo cercano en momentos personales delicados. En el video compartido en una de sus historias de Instagram, Cantilo se mostró recostada en un sillón con otro de sus gatos sobre su falda, descansando después de un día de emociones fuertes.

El drama de Fabiana Cantilo por un acosador

"Estoy viviendo una situación de mierda. Volvió el acosador. Ya había vuelto un par de veces y yo no doy bola, pero me hinché las pelo... Está todo bajo abogado, juez y fiscalía. El tipo tiene una perimetral y no le da el cerebro para entender que no tiene que venir a mi casa, y ayer estuvo filmando mi casa", comenzó su duro descargo la cantante en 2024. Y sumó: "La Justicia es lenta y las mujeres no se pueden defender. Lo digo para todas esas mujeres que no se animan a denunciar. Denuncien, es la única manera de que la Justicia cambie. Estamos pidiendo un cambio para seguridad, por lo menos de las mujeres que denuncian acosos. Es lento... yo tengo dos abogados, amigos que me ayudan, cámaras".

Fabi Cantilo, joven.

Cantilo contó lo que le significó ser un ícono de la música y aseguró que esta persona cree tener una relación con ella cuando no es así. "Tengo que recurrir a este medio, que son ustedes. Yo elijo ser una persona pública, razón por la cual, vienen estas personas. Hace 10 años que este señor viene a mi casa y me da regalos... Tiene como una idea en la cabeza de que tiene una relación conmigo, pero no sucede eso", sostuvo. Y cerró: "Ayer estuvo sacando fotos de mi casa, no respeta la perimetral. Entonces, señores, las cosas no están bien. No puede haber tanta lentitud. En mi caso, yo me la banco. En realidad, me da muchísima angustia pero sigo adelante", expresó. Tengo que aprender de esto, pero también entiendo que es hora de que no me rompan más las pelo...y poder vivir en mi casa en paz, como queremos todas las mujeres. Que no nos acosen, no nos abusen, no nos violen ni nos toquen".