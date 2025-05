Dolor en el rock por lo que se supo de la salud de una famosa cantante: "No tiene solución".

Luego de varios años alejada de los medios masivos de comunicación, una reconocida cantante de rock nacional reapareció públicamente para contar el drama de salud que atraviesa. A través de sus redes sociales, la artista contó con lujo de detalles la delicada situación que atraviesa.

Se trata de Militta Bora, la famosa cantante de rock de 35 años. A través de sus historias de Instagram, la artista contó que atraviesa un delicado estado de salud y les hizo un desesperado pedido a sus seguidores para pedirles ayuda y contención en este particular momento. "Quiero hacer un pedido a la comunidad. Por favor, estoy con un problema de salud muy grave, mortal, aparentemente irreversible, resistiendo hace un año y medio cotidianamente", empezó por decir.

En este marco, siguió: "Desde lo médico, no tiene solución, de ninguna rama, y me inhabilita vivir normalmente hace un año y medio. Es agonizante físicamente y psíquicamente, es un daño espiritual aunque rece, esté súper positiva, haga todo bien, deporte y todo normal". Este mensaje generó desesperación entre sus seguidores ya que la cantante no quiso dar detalles de la enfermedad específica que enfrenta.

Finalmente, concluyó: "Estoy esperando un milagro. Ya busqué en todos lados, pido por favor que me puedan ayudar. Pedir en todas las iglesias que puedan realizar 40 misas con la intención de liberación de este daño, curación y oraciones de la religión de cada uno, por favor". Por último, cerró: "Gracias por todos sus mensajes, quiero volver a vivir libre de todo mal y sanar".

La leyenda del rock nacional que está en quiebra y a punto de ser desalojado: "Alguien puede ayudarme"

Edelmiro Molinari, exintegrante de las bandas fundacionales del rock nacional Almendra y Color Humano, publicó un desesperado pedido de ayuda en sus redes sociales al verse en una situación de extrema vulnerabilidad. El duro comunicado del artista en medio de la crisis económica que golpea a los argentinos en el gobierno de Javier Milei.

A través de sus redes sociales, Edelmiro Molinari reveló que adeuda varios alquileres y podría quedarse en la calle con su familia en los próximos días. Por eso, apeló a la solidaridad de la gente con una emotiva publicación contando su realidad: “En julio cumplo 78 años, estoy activo con mis sueños y mi guitarra lista para tocar, soy uno de los ‘pioneros del rock’ y como muchos de mis compañeros, el salir a tocar parece lejano. Te ponen en un sistema donde sos un ‘chow más’ y con las condiciones que a ellos se les antoja, en los festivales no te llaman excepto que alguna compañía imponga su voluntad (para las compañías estamos encajonados)”.

También, Edelmiro Molinari hizo un llamado de atención a quienes se aprovechan de los legados de los artistas y lanzó una fuerte declaración sobre sus convicciones y su economía: “Se espera que alguno parta para poner una plaza o un mural con tu nombre y ahí ganar ellos unos pesos más. Nunca me metí en política y nunca lo voy hacer. Tengo la jubilación mínima, gracias a Dios cuento yo y mi familia con la mutual de SADAIC que nos cuida y cada tanto un par de centavos de algunas regalías que aparecen. Cada tres meses con suerte consigo una fecha que me da para tirar unos días y el resto esperar”.

Y cerró con un desesperado pedido de ayuda visibilizando su próximo escenario a menos que su economía se estabilice: “En estos momentos adeudo un par de meses de alquiler que si no resuelvo yo y mi familia nos quedaremos en la calle. Recurro a su ayuda porque otra por el momento no encuentro. Si alguien puede ayudarme, lo agradecería. Para acceder a un número de cuenta háganlo por privado en mi página o al celu 1157230151. Gracias”.