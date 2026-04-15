Bestia Bebé, antes de lanzar su nuevo disco y tocar en el Konex: "La autogestión es una elección"

Bestia Bebé tocará en CC Konex el 18 de abril (Foto: prensa)

El 2026 de Bestia Bebé arrancó hace varios meses, pero se vienen dos hitos importantes: una nueva gira por Europa -en la que irán por primera vez a Inglaterra y Francia- y el lanzamiento de su disco más reciente, que lanzarán el 15 de mayo. Antes de tocar en el CC Konex el próximo 18 de abril, Tom Quintans (voz y guitarra) y Chicho Guisolfi (bajo y coros) pasaron por la redacción de El Destape con sus guitarras para hablar de la autogestión, cómo fueron cambiando con los años y lo que se viene para la banda.

Lo nuevo, lo viejo y los cambios que llegan con los años

"Siempre hay un miedo interno de que a nadie le guste", se sincera Tom, después de reconocer el excelente recibimiento que hubo tanto de El Atrevido como de Si me voy no significa que te quiera menos (junto a Diego Ibáñez, de Carolina Durante), los dos adelantos que salieron de su próximo disco. El 17 de abril llegará Gustavo Costas, tercer y último adelanto de su nueva placa.

Con cerca de 15 años de trayectoria y una buena cantidad de canciones sobre el lomo, las letras de Bestia Bebé fueron cambiando para abordar otras cuestiones algo más alejadas de esos tres ejes en los que forjaron su identidad: amigos, rocanrol y fútbol. "Eran más boludas las letras", se ríe Tom.

Además de los cambios en el sonido, Quintans también le da más importancia a las letras a la hora de sentarse a escribirlas. "Antes era '¿Zafa? ¿No me molesta lo que dice? Vamos para adelante'", recuerda Tom sobre cómo era el momento de sentarse a escribir en los primeros discos de Bestia Bebé. Ahora, explica, le da más vueltas hasta que está convencido de que realmente le gusta lo que escribió.

"Nos gustan mucho las canciones que hacés", lo mima Chicho después de que Tom cuente que es el único responsable de las letras en la banda.

La autogestión como elección

Hasta hace unos años, era muy usual que cualquiera que empezara una banda con intenciones de vivir de la música pensara que solo podía hacerlo de la mano de una multinacional o una compañía discográfica grande. Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota fueron la gran muestra de que se podía ser masivo e independiente a la vez. Tanto Tom como Chicho reconocen que para ellos el modelo a seguir fue Él Mató a un Policía Motorizado, solamente una camada más grande que ellos y de quienes se hicieron amigos.

"La autogestión es una elección", sentencia el cantante, para luego explicar que desde el primer día ese fue el método que más les gusta y que consideran más acorde a su ideología y a "cómo llevar adelante una banda". El ejemplo de Él Mató les sirvió para ver que había otro camino al de firmar con una gran disquera y que hoy en día está aún más extendido para todo aquel que empieza a hacer música.

Obviamente, la independencia tampoco es un camino de rosas. Tom y Chicho lo grafican recordando las giras europeas pasadas: la primera vez que fueron a España, perdieron plata; la segunda, "un poco mejor"; la tercera, "empatamos"; y recién en la cuarta visita pudieron ganar algo de plata. "Hay que ir a tocar, tocar, tocar", sintetiza Quintans.

A la vez, otras situaciones de la autogestión también los divierten. Como el hecho de tener que elegir los cortes de difusión e intentar adivinar cuál puede ser el que más guste entre el público. "Solemos más o menos pegarle, aunque algunas sorprenden. Si fuera todo muy obvio sería aburrido", se envalentona Tom. De todos modos, reconoce, entre risas: "Nosotros también somos medio hijos de puta, si no hay mucho agite pensamos que no les gusta y por ahí no es tan así".

Bestia Bebé en CC Konex, Rosario, San Pedro y la gira europea

El próximo sábado 18 de abril, Bestia Bebé volverá al CC Konex (Sarmiento 3131, CABA) en la previa de lo que será una nueva gira europea. Para el show en el barrio del Abasto todavía hay entradas, que pueden conseguirse a través de la página oficial del Konex en el siguiente link.

El 24 de abril, la banda oriunda de Boedo llegará a Rosario, más precisamente a Majo Club, mientras que el 25 se presentarán en San Pedro -en 12.50 Núcleo Cultural-.

La gira europea