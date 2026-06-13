Mariah Angeliq y King Savagge unen Puerto Rico y Chile en "Q'Fay", el lanzamiento urbano que cruza fronteras en pleno Mundial 2026.

Mientras el Mundial 2026 acapara la atención global con historias de unión entre países y culturas, la música urbana también encuentra su propia forma de tender puentes. En ese contexto llega "Q'Fay", la nueva colaboración entre la puertorriqueña Mariah Angeliq y el chileno King Savagge, una apuesta que conecta dos de las escenas más influyentes del género latino actual bajo la producción de Boy Wonder CF.

La canción representa mucho más que un simple featuring. Se trata de un encuentro artístico entre Puerto Rico, cuna del reggaetón, y Chile, uno de los mercados urbanos de mayor crecimiento en los últimos años. El resultado es un track cargado de energía, con una identidad que combina el ADN clásico del reggaetón boricua con las influencias melódicas y los matices reggae que caracterizan al movimiento urbano chileno.

Cómo suena Q'Fay, la nueva colaboración entre Mariah Angeliq y King Savagge

Coproducida por Boy Wonder CF junto al productor chileno Mati Bomba, "Q'Fay" se apoya en un ritmo acelerado, estribillos pegadizos y una dinámica vocal que explota la química entre ambos intérpretes. Mariah Angeliq y King Savagge construyen un ida y vuelta marcado por la confianza, la seducción y el carisma, elementos que convierten a la canción en una fuerte candidata para sonar durante toda la temporada.

El lanzamiento también llega acompañado de un videoclip con una estética cinematográfica que amplifica el mensaje de unión cultural. Ambientado en un hangar de aviones, el visual muestra a los artistas compartiendo escena entre helicópteros y secuencias de alto impacto visual, mientras las banderas de Puerto Rico y Chile aparecen como símbolo permanente de este intercambio musical.

Para Mariah Angeliq, el sencillo reafirma su lugar como una de las voces femeninas más relevantes de la música urbana latina, respaldada por una carrera que acumula más de 6.700 millones de reproducciones. En tanto, King Savagge continúa consolidando su expansión internacional. Nacido como Sebastián Salvo en La Pintana, Chile, el artista se convirtió en una de las figuras más representativas de la nueva generación urbana gracias a éxitos virales como "Pantano" y "Cochinae".

En un momento donde el Mundial celebra la pasión que une a los países, la música urbana encuentra en esta colaboración una muestra de cómo el talento latino continúa derribando fronteras y ampliando su alcance global.