Luto en el folklore por la muerte de un destacado maestro de danza

La comunidad del folklore y la danza nacional se encuentra atravesada por un profundo pesar. El Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) informó que falleció el maestro Héctor Aricó este lunes 8 de junio. Ante esta triste noticia, las autoridades dispusieron declarar asueto académico-administrativo en todas las sedes de dicha Unidad Académica a partir de las 14 h, reanudándose las actividades normales el martes 9 de junio.

Aricó se desempeñaba actualmente como Profesor Titular de prestigiosas cátedras dentro de la institución, incluyendo Danzas Folklóricas Argentinas III y IV, Antecedentes Históricos y Desarrollo Regional de las Danzas Folklóricas Argentinas, Atuendo Tradicional Argentino y Origen y Desarrollo del Tango. Su partida deja un vacío invaluable en las aulas y en la investigación de la cultura popular.

El camino de Héctor Aricó con la danza comenzó desde muy joven. Ingresó a la Escuela Nacional de Danzas como estudiante del Profesorado de Danzas Nativas y Folklore. Su pasión y rigurosidad técnica lo llevaron rápidamente a la docencia, desempeñándose primero en el Instituto Nacional Superior de Folklore y, posteriormente, en el Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Además de su formación de base en el país, expandió sus horizontes académicos estudiando composición coreográfica en diversas latitudes como Yugoslavia, Italia, Estados Unidos, Eslovenia y la Unión Soviética. Su conocimiento lo transformó en un embajador cultural, trabajando como maestro, coreógrafo y director en países como Inglaterra, Suiza, España, Francia, Alemania, Japón y las Islas Canarias.

Un legado escrito que es pilar en la educación

Nos deja, además, una fundamental producción bibliográfica que continúa siendo material de consulta obligatoria en profesorados, universidades y peñas de formación folklórica de todo el país. Entre sus libros más reconocidos se destacan:

“Danzas Argentinas I, II, III y IV”

“Danzas Tradicionales Argentinas: una nueva propuesta”

“Atuendo Tradicional Argentino”

“Apuntes sobre bailes criollos: versiones coreográficas recopiladas por Domingo Lombardi”

“Danzas Tradicionales Argentinas para actos escolares”

“Retazos de tradición”

El Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) comunicó el fallecimiento del querido profesor Héctor Aricó.

Reconocimientos de prestigio nacional e internacional

A lo largo de su prolífica carrera, Aricó no solo volcó su experiencia en las aulas universitarias, sino que también fue Director de la Escuela Municipal de Danzas José Neglia de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Su ojo clínico y su sabiduría lo convirtieron en un jurado permanente de certámenes folklóricos, llegando a presidir competencias internacionales en Johannesburgo (Sudáfrica) y Santiago de Chile.

Su excelencia artística y docente fue galardonada en numerosas oportunidades:

1980: 1er Premio a la Mejor delegación extranjera (Inglaterra).

1981: Premio a la Sobresaliente actividad artística, otorgado por el Consejo Argentino de la Danza-UNESCO.

1988: 1er Premio al Mejor coreógrafo extranjero (Yugoslavia).

1994 y 1997: Medallas de Bronce y Plata a Grupos folklóricos tradicionales y estilizados (Francia).

2005: Diploma de Honor a la Trayectoria docente (Consejo Argentino de la Danza-UNESCO).

2007: Reconocimiento a la Trayectoria profesional en Danzas Folklóricas Argentinas (IUNA).

2014: Premio KONEX en Letras (Especialidad Folklore), otorgado por la Fundación Konex.

Recientemente, con motivo de los 10 años de la creación de la Universidad Nacional de las Artes y los 5 años de la Departamentalización, la institución lo distinguió con el “Premio a la trayectoria académica y artística” (Resolución 0080/2024), destacando su invaluable contribución a la investigación de las identidades populares.

"Hoy, colegas profesores, estudiantes, nodocentes, graduados y el equipo de gestión que estuvieron próximos a su trabajo amoroso sienten el dolor de la pérdida. Lo recordaremos como un referente de la educación en artes. Su obra es y será un gran legado para la cultura nacional", expresaron desde el Departamento de Folklore de la UNA, acompañando a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.