Peteco Carabajal se sensibilizó por lo que vive Argentina en plena era de Milei: "Muy duro"

Peteco Carabajal habló sobre la realidad del país.

Peteco Carabajal pasó por los estudios de El Destape Radio como invitado en el programa Verdades Afiladas, donde compartió un profundo análisis sobre el actual contexto social argentino. Durante la entrevista, el destacado referente de la música popular reflexionó sobre el proceso de deshumanización que se profundiza bajo la influencia de los gobiernos de derecha y discursos que promueven el individualismo extremo.

El músico aprovechó el espacio radial para confirmar su participación en el Ayuno Nacional convocado por Adolfo Pérez Esquivel y la CGT que se dará desde el 2 al 9 de junio. "Estoy ahí para acompañar con lo mío, con una guitarra", explicó Carabajal y detalló que aceptó la propuesta de manera inmediata debido a la urgencia que percibe en el escenario social actual.

"Es un momento muy duro para la humanidad porque las fuerzas del poder nos arrastran definitivamente hacia un lugar donde ya no manejamos lo que solíamos manejar", comentó Peteco Carabajal en diálogo con Adrián Murano y su equipo.

Al evaluar la situación global, el cantautor salteño describió el presente como un período sumamente adverso para la sociedad y argumentó que las estructuras del poder concentrado ejercen una presión constante que arrastra a los ciudadanos hacia un terreno donde se pierde el control sobre los valores esenciales y la memoria histórica.

A pesar de este diagnóstico crítico y de los retrocesos que observa en el tejido social, Carabajal matizó su discurso con una mirada optimista a largo plazo. El intérprete aclaró que aún nota permeable y receptivo el costado humano de las personas y manifestó su firme esperanza de que las futuras generaciones logren habitar un mundo mucho más conectado con la empatía.

Peteco Carabajal.

De dónde es Peteco Carabajal

La figura de Peteco Carabajal se posiciona como una pieza fundamental para comprender la evolución y la identidad de la música popular en Argentina. Con una trayectoria profesional que ya supera las cinco décadas, el compositor e intérprete es un referente indiscutido del folklore nacional, convirtiéndose en el embajador de las expresiones sonoras de Santiago del Estero, con especial énfasis en la difusión de la chacarera tanto dentro como fuera de las fronteras del país.

El impacto de su obra excede las distinciones y los registros discográficos, integrándose de manera directa en el entramado cultural cotidiano a través de su participación constante en peñas, festivales históricos y celebraciones comunitarias. Su recorrido artístico permanece ligado a sus raíces nativas, consolidando un repertorio que funciona como puente generacional y como testimonio vivo de la tradición musical del norte argentino.