La última misa ricotera: a qué hora empieza el homenaje al Indio Solari en Plaza de Mayo

El país está de luto por la muerte de Carlos Alberto Solari, conocido como el Indio Solari, quien falleció a los 77 años tras luchar durante más de una década contra la enfermedad de Parkinson. En memoria de este ícono del rock nacional, el colectivo Resistentes Argentina convocó a una misa ricotera que se realizará en Plaza de Mayo este viernes a partir de las 18.

Desde la organización política anunciaron en redes sociales: "Despedimos al Indio a lo grande. En Plaza de Mayo. 18 hs misa ricotera". Mientras tanto, cientos de fanáticos ya se congregan en las inmediaciones de su casa en Parque Leloir, localidad de Ituzaingó, donde el artista murió en las primeras horas del viernes 5 de junio.

El gobernador Axel Kicillof expresó su pesar por la pérdida y afirmó: "Nos dejó la bandera de la verdadera libertad, la alegría y el futuro". El legado del Indio, líder histórico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sigue muy presente en la cultura argentina.

Solari había revelado públicamente su diagnóstico de Parkinson en marzo de 2016, durante un concierto en el Hipódromo de Tandil, cuando dijo: "Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno, así es la vida". A pesar de su condición, continuó componiendo y tocando hasta 2017, año en que realizó su último recital con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Olavarría.

Qué le pasó al Indio Solari

El parte oficial de la Policía bonaerense confirmó que el fallecimiento se produjo en su casa en Parque Leloir y que no hubo causas adicionales: "Averiguación causales muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari", y agregó que "padecía mal de Párkinson". La Unidad Fiscal de Ituzaingó dispuso las actuaciones correspondientes.

Al conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de homenajes con frases emblemáticas de sus canciones que marcaron generaciones. Entre las más recordadas están "El lujo es vulgaridad", "Violencia es mentir", "Ya sufriste cosas mejores que estas" y "Mi único héroe en este lío", que se convirtieron en lemas para sus seguidores y se replicaron en banderas, murales y publicaciones.