La revelación francesa de solo 8 capítulos que ya escala al top 2 de Netflix

Netflix amplió su catálogo de producciones francesas con una serie que mezcla humor, tensión policial y vida escolar a partir de una premisa tan absurda como efectiva. De sólo ocho capítulos, El Profe propone una historia de infiltración en la que un delincuente termina convertido en docente de matemáticas para evitar la cárcel.

¿De qué se trata El Profe?

La trama sigue a Eddy, un estafador de poca monta con una habilidad excepcional para las matemáticas. Después de ser detenido durante un operativo, recibe una propuesta inesperada: colaborar con la policía infiltrándose en un instituto secundario para identificar al hijo de un importante criminal. Para cumplir esa misión, deberá hacerse pasar por docente, aunque no tenga experiencia alguna en el aula.

La serie combina el enfoque policial con la comedia de situaciones. Gran parte de su atractivo surge del contraste entre la inteligencia del protagonista y su absoluta incapacidad para adaptarse al entorno escolar. Eddy deberá lidiar con alumnos conflictivos, profesores agotados y una identidad falsa que amenaza con derrumbarse en cualquier momento. A medida que avanza la investigación, el personaje también se enfrentará a su propio pasado y a vínculos personales que reaparecen en medio de la misión.

Con episodios de alrededor de media hora, la producción apuesta por un ritmo ágil y una estructura pensada para el maratón. Más que apoyarse en grandes giros, la historia encuentra su fuerza en el desconcierto permanente del protagonista y en las situaciones incómodas que genera su doble vida.

Ficha técnica de El Profe