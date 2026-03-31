De qué trata y reparto de Harry Potter, la serie de HBO Max: elenco y quiénes actúan

"Harry Potter": el elenco de la nueva serie de HBO Max.

La esperada serie de Harry Potter ya tiene todo listo para convertirse en uno de los grandes eventos del streaming, en HBO Max. Esta nueva adaptación volverá a contar la historia del joven mago desde sus inicios, e incluso antes de ser admitido en Hogwarts, con un enfoque mucho más fiel a los libros de J. K. Rowling. La propuesta estará dividida en siete temporadas, una por cada libro, lo que permitirá profundizar en detalles y personajes que el cine no llegó a explorar. Su estreno está previsto para el 25 de diciembre de 2026, con lanzamiento global.

Elenco y personajes principales de "Harry Potter", la serie

Harry Potter: el joven mago será interpretado por Dominic McLaughlin, quien tomará el rol de un niño que descubre que es famoso en el mundo mágico tras sobrevivir al ataque de Lord Voldemort.

Dominic McLaughlin.

Ron Weasley: Alastair Stout será el inseparable mejor amigo de Harry. Ron aporta humor, lealtad y humanidad al trío protagonista, además de mostrar las inseguridades de crecer en una familia numerosa dentro del mundo mágico.

Alastair Stout.

Hermione Granger: Arabella Stanton interpretará a la mente brillante del grupo. Una estudiante ejemplar, apasionada por el conocimiento y clave en la resolución de muchos conflictos. Su carácter fuerte y su inteligencia la convierten en uno de los personajes más importantes de la saga.

Arabella Stanton.

Albus Dumbledore: John Lithgow dará vida al sabio y enigmático director de Hogwarts. Una figura paternal para Harry y uno de los magos más poderosos de su tiempo, con un pasado complejo que la serie buscará explorar con mayor profundidad.

John Lithgow.

Rebeus Hagrid: Nick Frost interpretará al guardabosques de Hogwarts. Un personaje entrañable, de gran corazón y aspecto imponente, que actúa como protector de Harry desde el primer momento en que lo introduce al mundo mágico.

Nick Frost.

La renovación de todos los personajes de "Harry Potter"

El proceso de casting fue uno de los más ambiciosos de los últimos años. La producción realizó audiciones abiertas a miles de niños en Reino Unido e Irlanda para encontrar a los nuevos Harry, Ron y Hermione. La búsqueda apuntó a talentos desconocidos, priorizando la naturalidad y la química entre los actores por sobre la fama previa. Tras meses de pruebas y evaluaciones, los elegidos fueron anunciados como la nueva generación encargada de llevar adelante una historia que marcó a millones de fans en todo el mundo. Adeḿas, todo el elenco ha sido renovado y es así como los personajes de Severus Snape, Minerva McGonagall, Draco Malfoy, entre otros queridos personajes, tendrán nuevos rostros en esta entrega.