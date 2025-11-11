Vuelve Harry Potter al cine: "El Cáliz del Fuego" regresa a la pantalla grande por su 20° aniversario

Vuelve "Harry Potter: El Cáliz del Fuego" a los cines argentinos por sus 20 años

La película Harry Potter y el Cáliz de Fuego vuelve al cine esta semana. El evento especial, impulsado por Warner Bros, se realizará en todo el mundo para celebrar el 20° de una de las películas más recordadas de la saga. En qué salas de Argentina se reestrenará.

Cuándo y a dónde se reestrena Harry Potter y el Cáliz de Fuego

Estrenada en 2005 y dirigida por Mike Newell, la cuarta película de Harry Potter volverá a los cines argentinos el próximo jueves 13 de noviembre. Se trata de una de las producciones que marcaron un antes y un después para los fanáticos del universo mágico. En Argentina, se podrá ver en los cines de Cinemark.

Harry Potter: El Cáliz del Fuego es una de las películas más recordadas de la saga mágica

La trama lleva a Harry, interpretado por Daniel Radcliffe, a competir en el Torneo de los Tres Magos y enfrentarse a una serie de desafíos mágicos que podrán a prueba su madurez, valentía y destreza. Además, deberá enfrentarse al regreso de Lord Voldemort, interpretado por Ralph Fiennes.

El reestreno es una gran oportunidad para quienes vivieron la historia en su infancia, las nuevas generaciones de aficionados y todos aquellos que quiera revivir la sensación de ver la película en el cine. La celebración llega en medio de la espera de los fanáticos del estreno de la nueva serie de Harry Potter, inspirada en los libro de J.K. Rowling, que está grabando HBO Max.

Celebran los 20 años de Harry Potter y el Cáliz del Fuego en todo el mundo

El regreso del joven mago a los cines incluye diferentes eventos en el resto del mundo. Entre las diferentes activaciones, habrá sorteos de merchandising especial y la interacción con algunos actores. Por ejemplo, Londres se prepara para albergar una proyección especial con entrada gratuita en el icónico Cineworld Leicester Square. Además, que ofrecerán una sesión interactiva con los hermanos Phelps, famosos por interpretar a Fred y George Weasley.

El reestreno de la película llega en medio de la producción de la serie de Harry Potter para HBO Max

En Estados Unidos, las tiendas dedicadas a Harry Potter en Nueva York y Chicago lanzarán productos exclusivos por tiempo limitado. Mientras que en Francia, la famosa Biblioteca Sainte-Geneviève contará con concursos interactivos y lecturas temáticas.