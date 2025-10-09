Harry Potter, personificado por Daniel Radcliffe en los años 2000.

Daniel Radcliffe, mundialmente reconocido por su papel como Harry Potter en la exitosa saga cinematográfica de películas, ha demostrado ser mucho más que un joven mago. Desde que concluyó su participación en las películas en 2011, Radcliffe ha forjado una carrera sólida y diversa en cine, teatro y televisión, eligiendo proyectos que desafían su versatilidad actoral.

Radcliffe saltó a la fama a los 11 años al interpretar a Harry Potter en la adaptación cinematográfica de la famosa saga literaria de J.K. Rowling. A lo largo de diez años, participó en ocho películas que lo catapultaron al estrellato internacional. Sin embargo, lejos de encasillarse, el actor británico ha optado por papeles desafiantes y variados.

Trayectoria en cine y teatro de Daniel Radcliffe

Después de despedirse de Harry Potter, Daniel Radcliffe sorprendió al público al explorar la comedia, un terreno muy diferente al drama y la fantasía que lo consagraron. En cine, se destacó en títulos como Swiss Army Man (2016), Guns Akimbo (2019) y The Lost City (2022), donde demostró su capacidad para abordar géneros tan diversos como la comedia absurda, la acción y la aventura.

En el ámbito teatral, Radcliffe ha brillado en producciones como Equus, How to Succeed in Business Without Really Trying y The Cripple of Inishmaan. Su interpretación en Merrily We Roll Along le valió un premio Tony en 2024. En televisión, participó en la serie de antología Miracle Workers y en la película para televisión Weird: The Al Yankovic Story (2022), donde interpretó al famoso parodista musical.

¿En qué trabaja ahora Daniel Radcliffe?

En 2025, Radcliffe continúa ampliando su repertorio actoral. En cine, protagoniza Merrily We Roll Along, adaptación cinematográfica del musical homónimo, que se estrenará el 5 de diciembre de 2025. Además, participará en Now You See Me: Now You Don’t, tercera entrega de la exitosa saga de magia y robos, prevista para el 14 de noviembre de 2025.

En televisión, se unió al elenco de La Caída y el Ascenso de Reggie Dinkins, una comedia producida por Tina Fey y protagonizada por Tracy Morgan, donde interpreta a Arthur Tobin, un cineasta que documenta el regreso de un exjugador de fútbol americano a la fama.

Daniel Radcliffe en la producción de "La Caída y el Ascenso de Reggie Dinkins".

Daniel Radcliffe ha logrado construir una carrera sólida y diversa, eligiendo proyectos que desafían su talento y lo alejan del estigma de su primer gran papel. Con una amplia gama de trabajos en cine, teatro y televisión, continúa demostrando su versatilidad y compromiso con su arte.