Soledad Pastorutti habló sobre su espíritu puteador en La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti reaccionó en las redes sociales a un momento de alternación que vivió en La Voz Argentina por un participante que no la eligió. En un contexto de humor y risas, la cantante de folklore demostró espíritu tajante a la hora de expresar sus emociones y se rio de esa característica de su personalidad.

La intérprete de canciones como Tren del Cielo y Brindis se indignó cuando un concursante de La Voz Argentina oriundo de Tucumán eligió a Luck Ra por ser del interior, cuando ella también lo es. "En un momento, le dijo a Luck Ra 'me voy con vos porque sos del interior'. Y yo lo miré y dije 'la re puta que lo re mil parió'", soltó Soledad Pastorutti en el programa de streaming del reality show de Telefe.

Horas más tarde ese momento protagonizado por Soledad Pastorutti se viralizó en las redes sociales y la propia cantante de folklore reaccionó a sus exabruptos con humor. Un posteo sobre el tema rezaba "Amo a la Sole indignada y puteadora" y, por su parte, la jurado de La Voz Argentina escribió: "Qué tipa calentona", seguido de un emoticón de risas.

Soledad Pastorutti habló de su futuro en la música

La artista dialogó con Cadena 3 y se refirió a cómo planea retirarse de la música dentro de años: "Hay gente que dice: ‘Yo me voy a morir cantando’. Me voy a morir cantando en mi casa, pero no en un escenario porque yo siempre quiero hacer un buen espectáculo". Al mismo tiempo, Soledad Pastorutti se refirió al paso del tiempo en relación a su carrera y sostuvo: "Me llevo muy bien con el cambio porque creo que uno tiene que hacer una lectura de quién es y de los ciclos".

"No quiero quedarme siempre haciendo lo mismo. Me gustaría hacerlo contenta con mi arte, con el ida y vuelta con mi público. No venir y decir ‘siempre lo mismo’”, continuó Soledad Pastorutti en su descargo. Y cerró: "Alguien que te contrata está esperando algo muy groso, y yo respeto mucho esa parte".