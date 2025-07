La Sole se sacó y expuso a sus compañeros de La Voz Argentina: "Son todos unos cagones".

Soledad "La Sole" Pastorutti se enojó con sus compañeros de jurado de La Voz Argentina y los expuso en vivo. La famosa cantante de folklore no contuvo la bronca y se lanzó contra los demás músicos, dejándolos en evidencia frente al participante.

La situación se dio luego de la presentación de Victorio Luna, un joven que cantó Zamba de amor en vuelo, de Tamara Castro, con una versión única que dejó ver la potencia de su voz. A penas inició la presentación, La Sole tardó unos pocos segundos en darse vuelta pero no fue seguida por sus compañeros, pese a que se los vio en duda durante toda la presentación. Entonces, la cantante no dudó en apurar a sus compañeros por haber dudado ante "semejante voz".

"Te voy a decir una cosa, son todos unos cagones acá", lanzó la intérprete de Brindis y Tren del Cielo apuntando a todos sus compañeros. Y es que a medida de que el participante avanzaba en su audición, Lali, Miranda! y Luck Ra demostraron que les gustaba mucho el desempeño del músico, pero no eligieron darse vuelta para "pelear" por la presencia del joven en su equipo.

La Sole y un participante con "autoridad": ambos le hicieron frente al resto del jurado

Ante esta polémica declaración de La Sole que tomó desprevenidos a los demás integrantes del jurado, Lali Espósito decidió admitir que "fue cobarde". "Yo te iba a pelear, Sole, y lo cierto es que sí, me asusté, porque no pensé que me querrías", aseguró la cantante de pop. A lo que se le sumó Luck Ra: "Quiero que sepas que todos hubiésemos apretado este botón, eso quedate tranquilo, dalo por sentado".

Sin aceptar las especulaciones, el participante, que demostró una gran actitud desde su presentación personal, fue tajante: "Igual la que apretó el botón fue la Sole, así que...". Finalmente, La Sole festejó esta actitud delante de sus compañeros: "Clarito, más clarito echale agua, muy bien esa autoridad".