Tenso momento al aire de La Voz Argentina con un padre enojado y el jurado.

La Voz Argentina vivió un momento tenso tras la audición de una participante. Es que la misma no fue elegida por ninguno de los jurados y, acto seguido, su padre se enojó con Soledad Pastorutti, Luck Ra, Lali y Miranda!. "Sarasa, que no me saraseen ahora", exclamó.

Teodolina Carabassa, presentada como "Tití", interpretó una versión propia del tema "Bad Bitch". La performance no convenció al jurado, y ninguno de los cuatro teams dio vuelta su silla. Tras lo ocurrido, Lali explicó: "Cuando se mandan unas versiones tan locas de la original, lo celebramos, pero en este caso me descolocó. Estar dada vuelta era muy difícil entender la propuesta. Había que confiar, mala mía, me hubiera gustado confiar. Me podés pute… tranquila. Pero no me termino de pasar algo y quiero ser fiel a eso”.

"Yo soy un hombre arrepentido en este momento”, agregó Luck Ra. En ese momento, el padre de "Tití" rompió el silencio y dijo: "Ya es tarde para arrepentirse". Sorprendido, Nico Occhiato aseguró no saber lo que pensaba el hombre, quien redobló la apuesta: "Sarasa, que no me saraseen ahora". Tras el incómodo episodio, el padre de la participante reconoció: "Ellos saben mucho más que yo, hablo como papá”.