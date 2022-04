Travis Scott, Arctic Monkeys, Charly XCX y más: Así es el line up del Primavera Sound en Buenos Aires 2022

El reconocido festival de música confirmó quiénes serán los artistas que integrarán su grilla. Cuándo es, cuándo comienza la venta de entradas y cómo es el line up.

El Primavera Sound llega a Buenos Aires con artistas de primer nivel. Se acabó la espera y este miércoles el festival creado en Barcelona informó quienes serán los artistas que integrarán su line up.

Más de 150 artistas serán parte de los múltiples eventos en diferentes locaciones de la primera edición de Primavera Sound Buenos Aires. Arctic Monkeys, Travis Scott, Björk, Jack White, Lorde, Pixies, Charly XCX, Interpol, Phoebe Bridgers, Mitski, Cat Power, Beach House, Arca, Father John Misty, Bad Gyal son solo algunos de los tantos músicos y bandas que llegarán a Argentina este año.

El festival comenzará el 14 de octubre en el Parque Olímpico y continuará del 7 al 13 de noviembre en el Parque de los Niños y en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

El line up del Primavera Sound en Buenos Aires completo:

Road to Primavera

JACK WHITE | PIXIES| CAT POWER | LAS LIGAS MENORES

Primavera en la Ciudad

CHARLI XCX | MITSKI | BEAK> | BOOGARINS | DAMAS GRATIS + L-GANTE | HELADO NEGRO | KEVIN KAARL | RIP GANG (DILLOM + SARAMALACARA + MUEREJOVEN + ODD MAMI + BROKE CARREY + QUENTIN + K4) | SEVDALIZA | SHANTI CELESTE | SHELLAC | 107 FAUNOS | 1915 | 2 MINUTOS | ACUS | AMAIA | AMOR ELEFANTE | ANITA B QUEEN | ANYI | BB ASUL | BEAK> DJ SET | BESTIA BEBÉ | BIG MENU | BOOM BOOM KID | BUENOS VAMPIROS | CARCA| CAROLINA DURANTE | CHANCHA VIA CIRCUITO DJ SET | CHECHI DE MARCOS | CHRISTINA ROSENVINGE | CLARA CAVA | DANIEL MELERO PRESENTA (AGUSTINA PAZ + AVTO) | DAVUS | DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA | DJ INICIALES BB | DOPPEL GANGS | EL CLUB AUDIOVISUAL | EL PRÍNCIPE IDIOTA | EVE CALLETTI | FLORENT Y YO | FÖLLAKZOID | FRANZIZCA | FRATERNITY (JOHN TALABOT + DJ FRA) | HIEDRAH CLUB DE BAILE (AGGROMANCE + AMARÚ + GENOSIDRA + LECHUGA ZAFIRO) | ISABELLA | ISLA DE CARAS | JUANA MOLINA PRESENTA (CANDE ZAMAR + CAROLA ZELASCHI + GALINDEZ + LUCY PATANÉ) | JUICY BAE | KALEEMA | KASTIELLO | KNAK | LA VALENTI | LAPTRA DJ | LORD APEX | LOS PLANETAS | LU GLASS | MARIA CODINO | MARINA FAGES | MELANIE WILLIAMS | MHTRESUNO | MOLOK0 | MUJERCITAS TERROR | MUÑEKI77A | N.A.A.F.I PARTY (DEBID + FAUSTO BAHÍA + MEXICAN JIHAD) | NENAGENIX | NIÑA LOBO | NINA SUÁREZ | NYEGE NYEGE (AUTHENTICALLY PLASTIC + DE SCHUURMAN + MC YALLAH & FEBMASTER + TURKANA) | O.L.I.V.I.A | PABELS | PACO LEIVA | PIBA | RIEL | SANTIAGO MOTORIZADO | SEVDALIZA | SHAMAN HERRERA | SHANTI CELESTE | SHELLAC | SIX SEX | SOTO ASA | TELESCOPIOS | THE COLORATED | VACCIX

La Bienvenida

BJÖRK | JULIETA VENEGAS | JAVIERA MENA | FELI COLINA

Sábado 12

TRAVIS SCOTT | CHARLI XCX | FATHER JOHN MISTY | MITSKI | CAROLINE POLACHEK | DAMAS GRATIS + L-GANTE | JESSIE WARE | JOSÉ GONZÁLEZ | JOY ORBISON| MIRANDA! | RAVEENA | SEÑOR COCONUT AND HIS ORCHESTRA | SEVDALIZA | AMAIA | ANZ | BEAK> | CAROLINA DURANTE | EL DOCTOR | ELMALAMÍA | PECES RAROS | FÖLLAKZOID | GOP TUN | SANTIAGO URIBE | SASHA SATHYA | SHELLAC | TAYHANA | UNIQU3 | VTSS B2B LSDXOXO | Z@P

Domingo 13

ARCTIC MONKEYS | LORDE| ARCA | BEACH HOUSE | INTERPOL | PHOEBE BRIDGERS| BAD GYAL | CHAI | JAPANESE BREAKFAST | JPEGMAFIA | JUANA MOLINA | SHYGIRL| 107 FAUNOS | BADSISTA | BESTIA BEBÉ | BOY HARSHER | FERMIN | JOHN TALABOT B2B NICOLAS LUTZ | JUANA AGUIRRE | LOS PLANETAS| SANGRE NUEVA (DJ PYTHON B2B, DJ FLORENTINO B2B, KELMAN DURAN) | SANTIAGO MOTORIZADO | SETH TROXLER | SHANTI CELESTE B2B ISABELLA| TERNO REI | VALESUCHI | VIAGRA BOYS

Cuándo empieza la venta de entradas del Primavera Sound 2022

El próximo 28 de abril a las 10 de la mañana comienza la Preventa Exclusiva con Tarjeta Santander American Express.

Cómo comprar las entradas

Todos los abonos para el Primavera Sound en Buenos Aires se compran a través de All Acces.

Abono 4 días (general)

Incluye:

● Acceso a Road to Primavera (14 de octubre)

● Acceso a Primavera en la Ciudad (7 al 11 de noviembre)

● Acceso a Primavera Sound: La Bienvenida (9 de noviembre)

● Acceso a Primavera Sound en Parque de los Niños (12 y 13 de noviembre)

Abono 4 días (VIP)

15% de descuento para clientes de Club Personal

Hasta agotar stock

Incluye:

● Acceso a Road to Primavera (14 de octubre)

● Acceso a Primavera en la Ciudad (7 al 11 de noviembre) *sujeto a disponibilidad de cada venue.

● Acceso a Primavera Sound: La Bienvenida (9 de noviembre)

● Acceso a Primavera Sound en Parque de los Niños (12 y 13 de noviembre)

● Ingreso Fast Pass

● Acceso a espacios exclusivos (sanitarios, lockers, zonas de relax)

Abono 3 días (general)

15% de descuento para clientes de Club Personal

Hasta agotar stock

Incluye:

● Acceso a Primavera en la Ciudad (7 al 11 de noviembre)

● Acceso a Primavera Sound: La Bienvenida (9 de noviembre)

● Acceso a Primavera Sound en Parque de los Niños (12 y 13 de noviembre)

Abono 3 días (VIP)

15% de descuento para clientes de Club Personal

Hasta agotar stock

Incluye:

● Acceso a Primavera en la Ciudad (7 al 11 de noviembre)

● Acceso a Primavera Sound: La Bienvenida (9 de noviembre)

● Acceso a Primavera Sound en Parque de los Niños (12 y 13 de noviembre)

● Ingreso Fast Pass

● Acceso a espacios exclusivos (sanitarios, lockers, zonas de relax)