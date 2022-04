Primavera Sound en Buenos Aires: cuándo se va a conocer el line up del festival

Llega el Primavera Sound a Argentina. Quiénes podrían ser los artistas que formarán parte del line up.

El Primavera Sound llega a Argentina en este 2022. El reconocido festival creado en Barcelona siempre se destacó por la extrema calidad de su line up y el próximo miércoles 27 de abril se develará quiénes serán los artistas que formarán parte del desembarco en nuestro país.

El anuncio de los artistas que participarán de la versión argentina, respetará el mismo compromiso con el público que tanto supo cosechar el festival español: cartel paritario o New Normal, reflejando toda la paleta de colores de la música contemporánea, uniendo leyendas de la música con los músicos del momento, referentes con discípulos, experimentación electrónica con canciones de autor, artistas intergeneracionales con voces que capturan su tiempo y mucho más.

Aún no se reveló ningún artista que formará parte de la grilla de Argentina, pero falta cada vez menos para saberlo. Según anticiparon desde el festival, en este 2022 Dua Lipa, Massive Attack, Tame Impala, Gorillaz, Lorde, Megan Thee Stallion, Tame Impala, serán solo algunos de los actos que encabezarán el line up.

En España, el Primavera Sound se celebrará durante cuatro fines de semana con artistas como The Strokes, Tyler The Creator, la reunión exclusiva de Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, Beck, Nick Cave; The Bad Seeds, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, entre otros.

Cuándo será el Primavera Sound en Buenos Aires

La edición argentina de Primavera Sound se celebrará por primera vez en Argentina del 7 al 13 de noviembre, como un nuevo concepto de festival urbano. Habrá shows en los lugares más icónicos de la ciudad durante la semana, y las jornadas principales serán en el Parque de Los Niños. Próximamente los tickets saldrán a la venta a través de Allaccess.

Además de Barcelona y Buenos Aires, el festival se desarrolla en Oporto (Portugal) y en 2022 desembarcará en Santiago de Chile, Los Ángeles y nuevos destinos que serán próximamente anunciados. Ya podes registrarte en www.primaverasound.com/buenos-aires para recibir en exclusiva la información sobre este evento.