Festival Mediterráneo 2026: Córdoba consolida su lugar en el mapa del under nacional.

En un contexto donde la música independiente encuentra su fuerza en la autogestión, la colaboración y el encuentro cara a cara, Córdoba vuelve a posicionarse como uno de los polos más activos del circuito alternativo argentino. La tercera edición del Festival Mediterráneo no solo reafirma esa identidad, sino que también expande su alcance como plataforma de cruce entre escenas, artistas y públicos. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de alpogo.com.

El próximo viernes 24 de abril, el festival desembarcará en Club Paraguay, una de las salas más importantes de la región, ubicada frente a la Cañada y en pleno corazón del barrio Güemes. Allí, una grilla de seis proyectos representativos de la nueva camada independiente dará forma a una noche que promete intensidad sonora, identidad estética y comunidad.

Benito Cerati fue uno de los artistas que participó en la edición anterior del Festival Mediterráneo.

Mediterráneo nació en 2024 como un ciclo de conciertos impulsado por la plataforma cultural Esto No Es Cine, y con el tiempo evolucionó hacia un formato de festival. En su edición 2026, el proyecto se desarrolla bajo un esquema de coproducción junto a PRGY, consolidando una alianza que combina curaduría, infraestructura, experiencia operativa y estrategias de comunicación.

Cómo será la nueva edición del Festival Mediterráneo

Este año, el festival da un paso más al consolidarse como un punto de encuentro generacional. El público esperado, mayoritariamente entre 20 y 35 años, incluye estudiantes, trabajadores creativos y profesionales ligados a industrias culturales, con un interés marcado por propuestas que combinan música, artes visuales y experiencias colectivas.

La programación 2026 reúne a nombres clave de la escena emergente. Desde el conurbano bonaerense llega Winona Riders, uno de los proyectos más visibles del nuevo indie nacional, con un sonido que mezcla garage rock, post-punk y psicodelia. Desde Mar del Plata, el trío Las Tussi aporta su impronta garagera, caótica y visceral, marcada por la potencia del vivo.

También dirá presente Sakatumba, con su fusión de rock alternativo, post-punk y dream pop, mientras que el dúo Chunkans profundiza en el emo y el post-hardcore con una sensibilidad contemporánea. La escena local se completa con Buji Molas, cuya propuesta cruza música, performance y narrativa desde una perspectiva ligada a mujeres y disidencias, y Amigo Piedra, que encarna el espíritu del garage rock provincial con raíces en el sur cordobés.

Más que un festival, Mediterráneo se presenta como un ecosistema en expansión. Su eje, una constelación que cruza punk rock, hardcore emocional y pop alternativo, no responde a etiquetas rígidas, sino a una sensibilidad generacional donde conviven la ética DIY, la experimentación sonora y una expresividad directa.