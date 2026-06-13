Día nacional del libro: las mejores series y películas de Netflix para celebrar la fecha.

En el marco del día del libro en la Argentina, Netflix estrena una colección que invita a explorar historias que nacieron en las páginas de un libro y viajaron al encuentro de nuevas audiencias a través de la pantalla, reuniendo adaptaciones de distintos géneros, autores y generaciones.

La página de inicio de Netflix se convirtió en tu librería preferida gracias a la sección “Tus libros favoritos en pantalla”, una selección inspirada en la vibrante comunidad lectora, reuniendo todos nuestros títulos en un espacio intuitivo para que encuentres qué ver de acuerdo a tus gustos y estilo de lectura. Y el momento no podría ser mejor: tan solo en 2025, las series basadas en libros acumularon más de 9,000 millones de visualizaciones globalmente, representando casi el 20% del total de horas vistas en Netflix.

Esta sección trae una amplia variedad de grandes exponentes de la literatura a la pantalla, desde adaptaciones de autores argentinos como El Eternauta, El tiempo de las moscas, Descansar en paz y La ira de Dios, hasta producciones basadas en obras literarias de reconocimiento internacional como Cien años de soledad, Frankenstein, Heartstopper y Atrapados.

Las series basadas en libros que llegarán pronto a Netflix

Cada una de estas historias refleja la diversidad y riqueza narrativa del país, trayendo relatos memorables que exploran la identidad, la memoria, los vínculos humanos y las complejidades sociales a través de adaptaciones que conectan la literatura con nuevas audiencias alrededor del mundo. Y la apuesta continúa: próximamente llegarán a Netflix nuevas adaptaciones de obras argentinas como Mis muertos tristes, Gordon, Mafalda, y la miniserie de Sebastián Borensztein, basada en su novela El Ruso, ampliando un catálogo que sigue tendiendo puentes entre la literatura y el audiovisual.

También, en 2027 se verá El futuro es nuestro, miniserie basada en una novela de ciencia ficción de Phillip K. Dick. "Año 2047. El colapso ecológico ha llevado a la creación del FedSur, una coalición de países sudamericanos que aplica medidas extremas para proteger la naturaleza y contrarrestar el hambre y la violencia reinantes. Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente", reza la sinopsis.

"Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando", cierra. La miniserie de 8 capítulos está protagonizada por Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve), Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto, Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Angela Rodríguez, Marco Antonio Caponi, María Gracia Omegna, Rellén Montenegro, Juan Palomino, Ilay Perales y Paloma Contreras.