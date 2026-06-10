Política, religión y arte: los ensayos de Denise Levertov que publicó la editorial Diotima

La obra poética y los pensamientos más íntimos de Denise Levertov cobraron un renovado interés a partir de la publicación de varios de sus trabajos en editorial Diotima, traducidos por Daniela Betancour y prologados por Marcelo G. Burello. La exhaustiva obra permite acercarse a toda la complejidad que rodea a Levertov, como a los autores que ejercieron influencia sobre ella. En diálogo con El Destape, su traductora dio una clave para acercarse a la obra: los que lectores avezados en poesía pueden empezar por el principio donde hay comentarios a la obra de Williams Carlos Williams o T.S. Eliot y quiénes no por lo últimos ensayos, donde hay desde un boceto autobiográfico o reflkexioens sobre su relación con la religión y la polítca.

"El libro que el lector tiene entre manos es un portal privilegiado para entrar al variado, bello mundo de Denise Levertov,Ante todo, porque –como bien lo anticipa el título– se trata de una selección de textos que se remontan atrás en el tiempo, además de las prometidas novedades, de modo que al correr de las páginas puede extenderse la mirada sobre el nutrido itinerario intelectual y artístico de la autora, llegando incluso a fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, nada menos, cuando la agitación social arreciaba", anticipa Burello en el prólogo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

-Denise Levertov aborda en estos ensayos cuestiones poéticas, políticas y espirituales. ¿Cuál fue el principal desafío de trasladar al español una voz que combina dimensiones tan diferentes en un mismo texto?

-El principal desafíos de trasladar al castellano una voz que combina dimensiones tan diferentes tuvo que ver menos con la combinación de esas ideas que con el hecho de traducir dos libros. Por un lado, los ensayos y por el otro las poesías. Practicamente es una antología de ella, de Williams Carlos Williams y de varios otros poetas de Estados Unidos. Poner los poemos en función de lo que decían los ensayos fue un desafío al que hubo que darle especial atención. Por ejemplo, si Levertov dice "los versos de William tienen entre 3 y 5 acentos" para ilustrar cómo escribía él, yo no puedo acentuar 8 en castellano porque no estoy ilustrando lo que me está diciendo el ensayo.

-Solés trabajar sobre la recreación de la voz autoral. En el caso de Levertov, ¿qué rasgos de su escritura consideraste imprescindibles conservar durante el proceso de traducción?

-En cuanto a la recreación de la voz autoral, la característica principal de Levertov es la complejidad sintáctica. Es decir, oraciones largas, muy elegantes, muy articuladas, donde no quiere dejar nada afuera. Aunque esto suena difícil, en realidad son tan claras las ideas de ella, es tan elegante su prosa, que cuando uno no termina de seguir una idea porque es nueva o no está familiarizado, con reeler la oración alcanza para entender. Al ser ensayo uno esperaría cierta densidad terminológica pero no es así. En los ensayos dedicados al oficio poético hay muchos más términos del oficio en sí, pero los que tienen que ver con la religión o su postura como poeta son accesibles.

-Muchos lectores conocen a Denise Levertov por su poesía, pero quizás no tanto por sus ensayos. ¿Qué aspectos de su pensamiento cree que sorprenderán más al público hispanohablante?

-Un aspecto que puede sorprender es que aunque reivindique el compromis político también reivindica una búsqueda espiritual que no rechaza la tradición cristiana, ni judía, ni el panteísmo. Parece contradecir la idea de que política y religión nunca se unen pero ella explica cómo forma parte de su búsqueda personal y que incluso las dos van de la mano. Creo que uno de los aspectos más sorprendetes de su pensamiento es su negativa a quedarse en la torre de marfil, cosa que muchos pueden interpretar como una vocación de ser una poeta popular y buscar llegarle a todos el mundo, pero esa no es su postura. Hay mucho rigor en el trabajo de ella, en cómo trabaja cada verso, y al mismo tiempo en reconocerse como un espíritu y una persona que habita este mundo, con los problemas de este mundo. Deja que la atraviesen todas esas experiencias para plasmarlos y ponerlos todos al servicio de su arte. Entonces es una postura que entra en conflicto con los estereotipos habituales del arte.

-La autora plantea una relación estrecha entre literatura, ética y responsabilidad social. ¿Considerás que esas reflexiones dialogan de manera especial con el contexto cultural y político actual?

-Sin nignuna duda, las reflexiones sobre literatura, etica y responsabilidad social dialogan con el contexto actual. Lo que dice Levertov es que quien escribe, quien hace una obra de arte, se tiene que hacer cargo de su obra y lo que ésta pueda producir. No quiere decir avalar cualquier interpretación trasnochada sino entender qué efectos puede tener la propuesta estética, las palabras específicas que uno usa. Hoy cuando está tan bastardeado el arte, quien lea estos ensayos no puede más que coincidir con ella proque están planetados de una manera muy coherente y argumentada.

Después de convivir con estos textos durante el proceso de traducción, ¿hubo algún ensayo o idea de Levertov que modificara tu propia manera de pensar la literatura o el oficio de traducir?

El hecho de convivir con estos textos en el proceso de traducción no diaría que modificó mi manera de pensar la literatura sino que los validó, los enriqueció. Por ejemplo, acá la cito a ella: "Un artista honesto es y debe ser consciente de que tiene un punto de vista, una filosofía o constelación de opiniones y creencias que permean su trabajo en alguna medida". Y esto va en consonancia con la idea de hacerse cargo de la obra.

Otras propuestas de Levertov me hicieron profundizar mis ideas sobre las artas en general. Por ejemplo, el concepto de inspiración que presupone la existencia de un poder que se mete en el individuo, es decir no es un atributo personal. Esto va en contra de la idea del genio, aunque ella valida la existencia de la inspiración. Después dice: "Nunca me afilié a ningún partido, ni siquiera al Socialista ni a Paz y Libertad y pienso que no estar atada a ninguna política partidaria me ayudó a servir mi vocación poética con obras comprometidas que tienen a la vez compromiso e integridad artística". Entonces ella no está diciendo que tener compromiso político sea afiliarse a un partido, sino ese hacerse cargo integralmente de la existencia del artista y su obra en el mundo.

¿Por qué creés que Ensayos nuevos y escogidos puede convertirse en una obra de referencia no sólo para poetas, sino también para narradores, ensayistas y lectores interesados en la creación literaria en general?

Este libro creo que se puede convertir en una obra de referencia porque aborda todo un abanico de temas que interesa a cualquiera que piense en la creación literaria y otros tipos de arte como la pintura, la música o la actuación. También los pormenores de la forma poética, las cuestiones técnicas, el lugar del artista en el mundo y el lugar de la inspiración.