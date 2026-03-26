El gobierno de la Ciudad distinguió a John Malkovich como Huésped de Honor en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires distinguió como Huésped de Honor al actor, productor y director estadounidense John Malkovich, una de las figuras más reconocidas del cine y el teatro internacional. El reconocimiento se realizó en el Teatro Alvear, encabezado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes.

Malkovich llegó a la Ciudad para presentar “El infame Ramírez Hoffman”, una obra teatral basada en textos del escritor chileno Roberto Bolaño. La puesta combina literatura, actuación y música en vivo, con un repertorio que incluye piezas de Astor Piazzolla y Antonio Vivaldi. La función será única y tendrá lugar en el Teatro Ópera, donde el actor estará acompañado por tres músicos en escena.

Durante el acto, Macri destacó la relevancia de la visita: “La presencia de John Malkovich en Buenos Aires tiene un valor enorme. Inspira a quienes están empezando, desafía a quienes ya tienen trayectoria y nos enriquece como comunidad”.

Nacido el 9 de diciembre de 1953 en Christopher, Illinois, Malkovich participó en más de 70 películas, entre ellas Relaciones peligrosas y Being John Malkovich. A lo largo de su carrera trabajó con directores como Steven Spielberg y Clint Eastwood, y también desarrolló una destacada labor como director teatral y de ópera en escenarios internacionales. Fue nominado al premio Oscar y recibió distinciones como el Molière y el Evening Standard a mejor director.

El artista también ha mostrado interés por los derechos humanos a través de sus proyectos escénicos, como un montaje basado en el prólogo de Ernesto Sábato para el informe “Nunca Más”.

En un tramo del evento, Macri apeló a una referencia cultural porteña: “Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió. Lo que sí existe es su ritmo: la pasión, la vivacidad y la nostalgia que se expresan de manera única en el tango”. Además, agradeció al empresario Diego Kolankowsky, impulsor de la gira del actor.

Por su parte, Malkovich adelantó detalles de la obra ante más de 800 asistentes, entre estudiantes, representantes del BAFICI e invitados especiales. “El infame Ramírez Hoffman describe a un cadete de la Fuerza Aérea chilena. Es una historia de ficción sobre alguien obsesionado con la literatura, que escribía poemas en el cielo y que tuvo influencia durante el régimen de Pinochet”, explicó.