Es la feria de arte impreso más importante de la región y lo recaudado en su entrada se dona a barrios vulnerables

Los días sábado 11 y domingo 12 de abril, de 14 a 21 hs, la Feria MIGRA vuelve al Laboratorio de las Artes para su primera edición del 2026. Esta vez, con una gran agenda de charlas, workshops, lanzamientos de libros y fanzines, gastronomía y más de 160 proyectos editoriales elegidos por convocatoria abierta, que deleitarán con revistas, fotografía, grabado, serigrafía, ilustración, literatura y objetos gráficos.

El evento reunirá proyectos provenientes de distintas partes del país y el continente, nacidos y distribuidos por fuera de los circuitos editoriales tradicionales. Entre las mesas de la feria, se podrán encontrar ejemplares singulares y experimentales, publicaciones independientes, rarezas y piezas únicas a precios accesibles. La entrada será un alimento no perecedero y/o útiles escolares, que serán destinados a la escuela Belleza y Felicidad Fiorito (Villa Fiorito, Lomas de Zamora).

Es la feria de arte impreso más importante de la región y lo recaudado en su entrada se dona a barrios vulnerables.

Además de la feria, el encuentro contará con propuestas gastronómicas, talleres, conversatorios y más actividades que expanden la experiencia. Lejos de ser solo un mercado, Feria MIGRA es una trama viva de relatos donde se entrelazan publicaciones, saberes y afectos. Un espacio de circulación, pensamiento y encuentro en el que editores, fanzineros, encuadernadores, escritores, dibujantes, fotógrafos, colectivos y amantes de la cultura, se reúnen durante dos jornadas para celebrar y compartir.

Esta será la primera de las tres ediciones confirmadas para el 2026 gracias al pedido de la gente. La programación se desarrollará en dos espacios: Sala-auditorio dentro de LABA (Fraga 648) y Sala de talleres en el restaurante Donnet (Fraga 675). Sobre la colecta Las donaciones serán destinadas a la escuela Belleza y Felicidad Fiorito, proyecto de arte popular contemporáneo y feminista creado en 2003. En 2023 se creó el colectivo artístico con el mismo nombre, dentro del cual MIGRA desarrolló distintos proyectos.

Además de la escuelita de arte dedicada a infancias y adolescencias, que realiza intervenciones para la comunidad, el proyecto se compone de un comedor gourmet que da de comer a más de 100 familias; un espacio de exhibiciones; una editorial de poesía, narrativa y fotografía; un emprendimiento serigráfico de remeras con diseños exclusivos que se producen en los talleres; y un colectivo llamado 5 Corazones, que reflexiona sobre la vida en el barrio a través de la cerámica.

Programación completa del evento

Sábado 11/4

15hs - DONNET - TALLER Workshop de Fanzines Musicales por Florencia Labanca.

15hs - LABA - CHARLA Presentación Jesús Franco: Romántico y perverso, por Bruno Garay, María Belén Caparrós y Ramiro Díaz Noya.

16hs - LABA - CHARLA Presentación: Fanzines Fondos Documentales por Archivo de la Memoria Trans.

18hs - DONNET - CHARLA Historia social del champi y sus aventuras silenciosas, por Manuela Donnet.

18hs - LABA - CHARLA Presentación Fotolibro Sex work is work, por Inmensidades, co-editado por Profundo Ediciones & Gloria Glitzer.

19hs - LABA - CHARLA Raver y Chemsex: Goce, consumo y reducción de daños, por Facundo Aguirre, Joaquín Guevara Goldman, Daniel Cheuque Porras, Christian Torno y Sebastian Loinaz.

20hs - LABA - CONVERSATORIO Una salud que (nos) sostenga, por Fran Cus y Silvio Lang.

Es la feria de arte impreso más importante de la región y lo recaudado en su entrada se dona a barrios vulnerables.

Domingo

12/4 16hs - LABA - CHARLA Presentación Fotolibro Lo oscuro del río, por Cristian Ochoa.

17hs - LABA - CHARLA Procesos de trabajo y traducción, por Piedra Ediciones.

18hs - DONNET - TALLER Ecosistema Electroacústico. Laboratorio de exploración sonora con posnetes.

18hs - LABA - CHARLA Presentación Acompañar es político, ensayo transfeminista sobre la situación de calle, por Flor Montes Paez y Dani Camozzi.

19hs - LABA - CHARLA Presentación Fotolibro O Futuro, por Sub Editora y Morpurgo.

Sobre Feria MIGRA

MIGRA es un colectivo que surge para generar un espacio comunitario de contención y crecimiento a proyectos emergentes de arte impreso y artes visuales, con un enfoque inclusivo y de fuerte apoyo a las minorías disidentes. Edición a edición, su feria alberga además de stands, distintas actividades, lecturas, proyecciones, performance y música. Habitan al proyecto artistas emergentes, establecidos, gestores, consumidores de arte y de la cultura de un amplio espectro etario, tanto residentes de Buenos Aires como del resto del mundo. La feria busca consolidarse como un espacio inclusivo y seguro, amplificando las voces de colectivos que representan temáticas y luchas por derechos, formando así un público heterogéneo en el cual confluyen puntos de vista y formas de vida variadas.

Desde su inicio en 2018, ha apoyado a más de 900 proyectos editoriales, permitiendo la circulación de publicaciones alternativas que abordan temas sociales, políticos, culturales y de género. Además, al atraer un público de miles de personas por edición, MIGRA ha fomentado el crecimiento económico del sector, sin intermediarios y generando redes entre editores, artistas y consumidores. Su magnitud y relevancia convocaron a instituciones estatales y privadas, como el Ministerio de Cultura, la Fundación Santander y el programa Mecenazgo de Buenos Aires, a apoyar el proyecto, fortaleciendo su impacto cultural y social en la región. Sus colectas buscan aportar a las necesidades básicas de familias en situación de vulnerabilidad. Este logro fue posible gracias a las miles de personas que asisten al evento.