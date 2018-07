El economista ultraliberal Miguel Ángel Broda dio un duro pronóstico sobre el final el gobierno de Mauricio Macri y vaticinó que el líder de Cambiemos terminará su gestión con peores indicadores de crecimiento e inflación que los que dejó la ex presidenta Cristina Kirchner en 2015.

Broda, que compartió mesa con con economista del PRO hace 3 años y estuvo vinculado a la fundación Pensar, fue entrevistado por Luis Novaresio en A24 y allí se mostró algo comprensivo con el Gobierno al afirmar que "la macroeconomía es terriblemente vengativa". "El Gobierno subestimó la política macroeconómica", agregó.

Además, reconoció que hay gente "decepcionada" con la gestión de Macri: "Cuando termine (su mandato), el Presidente no va a tener indicadores mejores que los que cuatro años terribles (sic) del segundo período de Cristina".

"Asimismo, afirmó que "el Mundo le ha dado un cheque increíble" a Macri, porque "le ganó al populismo". Y dijo, como algo negativo: "Macri fue extraordinariamente optimista y hoy tenemos que Cristina Kirchner sube en las encuestas. ¿Hay algo más triste para salir de la decadencia? No creo. Hoy tiene chances de volver el anticrecimiento económico, no integrarnos al mundo y no ser país normal".