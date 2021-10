Las capturas de los mensajes de Mauro Icardi con La China Suárez que enojaron a Wanda Nara

Sacaron a la luz los chats calientes entre Mauro Icardi y La China Suárez que hicieron explotar a Wanda Nara.

La escandalosa ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi va acumulando cada vez más capítulos y en esta oportunidad fue el turno de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), programa de televisión abierta que conduce Ángel de Brito. Allí, el periodista comenzó diciendo que "El Juego del Calamar (la serie coreana de Netflix) es una pavada al lado de lo que van a escuchar, no saben toda la información que tiene Yanina Latorre para contarles". Y aseguró que "además de los chats con La China Suárez, también hay llamadas y mensajes de Telegram...".

"Ah, ya es de trampín lo de Telegram", acotó la panelista Maite Peñoñori. Y De Brito fue directamente a la introducción de la información concreta acerca de este caso que sacudió a la farándula argentina en general: "Separación, divorcio, posible viaje a la Argentina y La China Suárez está involucrada. Hay una conversación post escándalo entre Wanda y Benjamín Vicuña. Hay actores, hay un jugador de Real Madrid metido en el medio, hay de todo...".

Casi sobre el final de LAM (El Trece), entre el conductor Ángel de Brito y la panelista Yanina Latorre confirmaron lo que realmente ocurrió, con varias capturas de pantalla incluidas con los chats entre todos los protagonistas de esta historia. "Hay un hermetismo absoluto, nadie está contestando el teléfono... Ni Vicuña me respondió", reconoció la "Angelita". Y profundizó: "Wanda dejó a Icardi a partir de los mensajes que ella encontró, que son reales y son de Telegram. La ´zorra´ en la que habla ella en la historias es La China. La relación de La China se cortó con todas sus amigas".

"A todas sus amigas les niega todo, Paula Chaves le dijo ´tengo los chats, sos un sorete´", amplió la esposa de Diego Latorre. A su vez, "Yani" especificó que todo comenzó cuando el sábado 16 de octubre de 2021 por la noche Nara le pidió a su marido que le mostrara el celular porque estaba insegura y encontró viejos mensajes con Suárez. "Ahí, La China le decía a Mauro ´quiero encontrarnos los dos solos en un bar, en un lugar en el que no te conozcan´. Y ahí Wanda se enloqueció, dijo ´me voy a la mierda´"... Icardi y La China dijeron que no hubo sexo y él aclaró que sólo fue un coqueteo como para verse y nada más".

Ángel de Brito adelantó la información de los mensajes entre Mauro Icardi y La China Suárez.

A puro detalle, la panelista siguió: "Incluso, él la amenaza y le dice que si no vuelven a estar juntos él deja de jugar en PSG, donde tiene un contrato millonario que le consiguió ella, es una genia. Hoy a la mañana, ella volvió a su casa de Milán y le pidió el divorcio. Él está muy deprimido y no para de llorar. Ella hoy se considera soltera".

"Recordemos que los tres estuvieron en un recital de Camilo con Evaluna, hablaron lo más bien y hasta hicieron una videollamada juntas con otra persona. Y una vez que se fueron, La China le mandó un mensaje de Telegram a Mauro diciéndole ´qué lindo que estabas´... Tengo entendido que, en una conversación, él le cortaba el rostro y ella la seguía. Le dijo ´cuando puedas llamame´, él la llamó y ahí arrancó todo. Después está lo de los chats, que ella le decía ´algún día nos tenemos que encontrar solos los dos en un bar´", añadió Latorre.

Wanda Nara vs. Icardi: qué tiene que ver Vicuña

Por otro lado, "Yani" reveló que habló con el actor chileno, exesposo y padre de dos hijos en común con Suárez: "En el momento en el que se calienta, Wanda le escribe a Vicuña... Parece que él sabía todo y le dijo ´no te metas ahí´. La niñera le contó todo a Vicuña. Ahora, él empezó a seguir a Wanda en las redes. Me dijo ´es una pena, muy triste todo´. El dolor de él es que ella está en Madrid con sus hijos por un tema laboral, y que si ella se va de joda nadie los va a cuidar. Cuando Vicuña fue a jugar al fútbol con un amigo y actor uruguayo, La China le mandó ese video a Icardi burlándose de su exmarido por lo mal que jugaba".

¿Wanda Nara puede volver con Maxi López?

Además, Latorre aseguró que sorpresivamente "la relación entre Wanda y ´Maxi´ López viene bien hace varios meses, incluso él le dijo a ella de verse en Milán con sus hijas y ella le dijo que no, que iba a Milán ella sola con sus hijas a ver a su maquillador. Él le tira onda cada tanto, como que quiere reconciliarse".

La China Suárez habló del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Según le señaló un amigo de "La China" Suárez al portal MDZ Online, la exesposa de Benjamín Vicuña no tuvo absolutamente nada que ver con la ruptura de Wanda Nara e Icardi. "No tengo idea de dónde surgió todo esto, es cualquiera... Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar, estoy en otra", aseguró la actriz, cantante, modelo y diseñadora de 29 años en el diálogo con una persona de su confianza.

Para colmo, y como si fuera poco, "La China" Suárez dejó en claro que no planea expresarse a través de las redes sociales o de los medios de comunicación: "No pienso hablar de nada". Incluso, sostuvo que el conflicto deben resolverlo los propios protagonistas de esta historia: "No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver".

Por qué se separaron Wanda Nara y Mauro Icardi

Si bien ninguno de ellos dio detalles de lo que pasó, Wanda Nara publicó una historia de Instagram sumamente furiosa: "Otra familia más que te cargaste por zorra!". Inmediatamente después, en las redes se comenzó a especular con la idea de que "La China" Suárez es la mujer con la que Mauro Icardi le fue infiel. Es que el futbolista le ha dado varios likes en diversas fotos que estuvo subiendo hace varias semanas.