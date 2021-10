Ex mucama de Wanda Nara y Mauro Icardi prendió el ventilador: "De terror"

La ex mucama de Wanda Nara y Mauro Icardi rompió el silencio y se refirió al escándalo que protagoniza la pareja.

Por si algo le hacía falta a la escandalosa ruptura de la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi era que hablara la ex mucama que trabajó en su casa. Se trata de Analía Alvarado, que brindó una breve entrevista telefónica en Intrusos (América TV), más precisamente en la sección denominada Los Escandalones, y fue lapidaria con respecto a algunas situaciones que vivió en la interna con uno de los matrimonios más resonantes de la farándula argentina.

Durante la conversación con los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y con el resto del panel del programa de televisión, la exempleada de ambos reconoció que duraron “mucho tiempo”, ya que ella “les daba un año juntos”. Sin embargo, lo mejor de su testimonio sobre el vínculo con los protagonistas famosos llegó algunos segundos más tarde y frente a la insistencia de los dos periodistas mencionados.

Wanda Nara vs. Mauro Icardi: la exmucama reapareció y prendió el ventilador

Ya más suelta en Intrusos, Analía Alvarado sentenció: “Yo empecé con ella cuando se estaba separando de ´Maxi´ (López, su anterior marido), en pleno quilombo. También estuve cuando se casó con Mauro y me fui a Italia con ellos. Me pareció un casamiento de terror. Para mí era como tener miedo porque pasaban cosas que nunca me imaginé ver en mi vida...”.

Cuando tanto Pallares como Lussich le pidieron que aportara más detalles, Alvarado se sinceró: “¿Te digo la verdad? Duraron mucho tiempo... No sé si ya lo dije en la tele cuando hablé. Duraron mucho tiempo en pareja, porque yo les daba un año. Yo dije ‘la vida es una rueda, todo llega’, y les llegó. Pasó un tiempo, pero le llegó porque ella hizo casi lo mismo y le están pagando con la misma moneda. Destruyó una familia”. Y completó: “Ellos se portaron mal conmigo y con mi compañera, querían que habláramos mal de Maxi... Lo querían meter preso y que no viera más a sus hijos por nada”.

Wanda Nara se separó de Mauro Icardi

La impactante noticia que sacudió a la farándula argentina desde París (Francia) se supo durante la tarde del sábado 16 de octubre de 2021, cuando la empresaria y modelo de 34 años se lo confirmó a una reconocida cuenta de noticias al respecto. Entonces, el periodista Ángel de Brito publicó en Twitter la historia del perfil de Instagram "Chismes de Ker", donde se puede ver también que está acompañada por un mensaje de la interlocutora de la esposa y representante del deportista rosarino, que expresaba "te banco y te mando mucha fuerza", por lo que el conductor de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) fue al hueso y le preguntó directamente a la protagonista: “¿Te separaste, @wandaicardi27?”.

La historia de Wanda Nara que confirmó que se peleó con Mauro Icardi. ¿Contra La China Suárez?

Algunos minutos antes de ello, el propio "Angelito" había posteado una historia de la hermana de Zaira en la que decía "otra familia más que te cargaste por zorra!" y, aunque más tarde la eliminó, muchos suponen que se refiere a María Eugenia "La China" Suárez, quien habría intercambiado algunos mensajes con el jugador y que es conocida en el ambiente por "robarles parejas" a otras mujeres.