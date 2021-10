La China Suárez habló de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Que se arreglen"

La China Suárez habló sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi y se refirió a los rumores de infidelidad. El descargo de la actriz.

María Eugenia "La China" Suárez está envuelta en un verdadero escándalo. La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi provocó que todo el mundo hablara de ella. Es que la acusaron de ser la amante del futbolista de PSG. Sin embargo, la propia actriz decidió romper el silencio y hablar para esclarecer la situación en la que está involucrada.

De acuerdo a lo que le señaló un amigo de "La China" Suárez a MDZ Online, la ex esposa de Benjamín Vicuña no tuvo absolutamente nada que ver con la ruptura de Wanda Nara e Icardi. "No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra", aseguró la actriz, en diálogo con una persona de su confianza.

Para colmo, y como si fuera poco, "La China" Suárez dejó en claro que no tiene pensado expresarse a través de las redes sociales o de los medios de comunicación: "No pienso hablar de nada". Incluso, sostuvo que el conflicto deben resolverlo Wanda e Icardi: "No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver".

Mauro Icardi y Wanda Nara se separaron tras los rumores de infidelidad que involucran a "La China" Suárez.

Lo curioso de todo el asunto es que Wanda Nara seguía a Suárez en su cuenta de Instagram y hasta le daba "me gusta" a las publicaciones. Aun así, y al advertir que Mauro Icardi solía darle "like" a todas sus fotos, la dejó de seguir y luego sorprendió a todas las redes con un contundente comentario: "Esta es la familia que destruiste".

Por qué se separaron Wanda Nara y Mauro Icardi

Si bien ninguno de los protagonistas del escándalo dio detalles de lo que pasó, Wanda Nara publicó una historia de Instagram sumamente furiosa: "Otra familia más que te cargaste por zorra". Inmediatamente después, en las redes se comenzó a especular con la idea de que "La China" Suárez es la mujer con la que Mauro Icardi le fue infiel. Es que el futbolista le ha dado varios likes en diversas fotos que estuvo subiendo hace varias semanas.

El picante comentario de Wanda Nara tras la separación con Mauro Icardi.

El picante comentario de Wanda Nara vs. La China Suárez tras la separación con Mauro Icardi

Wanda Nara estalló de furia en su cuenta de Instagram y publicó una historia en la que manifestó: "Otra familia más que te cargaste por zorra". Si bien no dio nombres propios, se conoció que los mensajes están dirigidos a "La China" Suárez, que también fue la tercera en discordia del matrimonio que tenían Pampita y Benjamín Vicuña. "Esta es la familia que destruiste", le había dicho la famosa modelo a la actriz.