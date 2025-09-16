Un perro cachorro fue rescatado del frío y el video del momento se hizo viral.

Una influencer compartió un video en las redes sociales en el que mostró cómo rescató a un pequeño perro en medio de una nevada y enseñó todo el proceso de recuperación del animal. La joven llevó al cachorro al veterinario de inmediato y el profesional le indicó que si pasaban un par de horas más el perro no hubiera sobrevivido.

Selena es el nombre de la chica que rescató al perro y en el video ella relata con lujo de detalles cómo fue ese momento. "Nunca había tocado a un cachorro tan frío, para ser sincera. Era un día muy lluvioso y particularmente frío. Todo su cuerpo estaba temblando", comenzó la joven.

El animal se ve acurrucado en una esquina cubierto por aguanieve y con una mirada de desasociego absoluto. "Ya te tengo, bebé. Ya te tengo", le dijo Selena al animal cuando se acercó y vio que estaba en pleno sufrimiento. Un rato más tarde, ya en la veterinaria, el perrito movía la cola mientras su cuerpo se atemperaba, aunque su mirada aún era devastadora.

Lo más emotivo de esta historia es que los rescatistas pudieron localizar a la madre del pequeño cachorro y, después de asistirla médicamente también a ella, ambos se pudieron reunir. El video termina mostrando cómo viven los animales en la actualidad, a meses del suceso relatado, y se puede ver que la mujer adoptó a madre e hijos, ambos rozagantes.

Perro cachorro.

Qué hacer si veo a un perro herido en la calle

Acercarse con precaución, ya que el animal puede estar asustado o agresivo por el dolor.

Evaluar la situación a distancia: si hay riesgo inmediato (tránsito, otros animales), intentar ponerlo a salvo sin ponerse en peligro.

Evitar manipularlo demasiado; si es necesario moverlo, usar una manta o prenda para levantarlo con suavidad.

Contactar a un veterinario cercano, una guardia de emergencias o una protectora para recibir ayuda profesional.

Brindar agua si está consciente y no tiene dificultad para tragar, pero no forzarlo a comer ni a beber.

Difundir en redes o grupos locales de rescate por si tiene dueños que lo estén buscando.

Juegos para entretener a perros