Una influencer compartió un video en las redes sociales en el que mostró cómo rescató a un pequeño perro en medio de una nevada y enseñó todo el proceso de recuperación del animal. La joven llevó al cachorro al veterinario de inmediato y el profesional le indicó que si pasaban un par de horas más el perro no hubiera sobrevivido.
Selena es el nombre de la chica que rescató al perro y en el video ella relata con lujo de detalles cómo fue ese momento. "Nunca había tocado a un cachorro tan frío, para ser sincera. Era un día muy lluvioso y particularmente frío. Todo su cuerpo estaba temblando", comenzó la joven.
El animal se ve acurrucado en una esquina cubierto por aguanieve y con una mirada de desasociego absoluto. "Ya te tengo, bebé. Ya te tengo", le dijo Selena al animal cuando se acercó y vio que estaba en pleno sufrimiento. Un rato más tarde, ya en la veterinaria, el perrito movía la cola mientras su cuerpo se atemperaba, aunque su mirada aún era devastadora.
Lo más emotivo de esta historia es que los rescatistas pudieron localizar a la madre del pequeño cachorro y, después de asistirla médicamente también a ella, ambos se pudieron reunir. El video termina mostrando cómo viven los animales en la actualidad, a meses del suceso relatado, y se puede ver que la mujer adoptó a madre e hijos, ambos rozagantes.
Qué hacer si veo a un perro herido en la calle
Acercarse con precaución, ya que el animal puede estar asustado o agresivo por el dolor.
Evaluar la situación a distancia: si hay riesgo inmediato (tránsito, otros animales), intentar ponerlo a salvo sin ponerse en peligro.
Evitar manipularlo demasiado; si es necesario moverlo, usar una manta o prenda para levantarlo con suavidad.
Contactar a un veterinario cercano, una guardia de emergencias o una protectora para recibir ayuda profesional.
Brindar agua si está consciente y no tiene dificultad para tragar, pero no forzarlo a comer ni a beber.
Difundir en redes o grupos locales de rescate por si tiene dueños que lo estén buscando.
Juegos para entretener a perros
Lanzar y traer la pelota o un frisbee, ideal para gastar energía y reforzar la obediencia.
Juegos de tironeo con sogas o juguetes resistentes, que fortalecen el vínculo y los músculos.
Escondidas, ya sea escondiéndose la persona o escondiendo un juguete para que lo encuentre.
Juegos de búsqueda de premios, repartiendo golosinas caninas por la casa o el patio para estimular el olfato.
Carreras o persecuciones suaves, donde el perro persigue a su dueño en un espacio seguro.
Juegos de agua, como atrapar chorros de manguera o buscar objetos flotantes, para quienes disfrutan del agua.