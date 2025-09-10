Los turnos para castrar a tu mascota se sacan online los viernes por la mañana.

El Gobierno de la Ciudad ofrece castraciones y vacunación antirrábica totalmente gratuitas para perros y gatos. Conocé el paso a paso para anotarte, los centros fijos y los móviles que recorren todos los barrios.

Los servicios se brindan a través de ocho unidades móviles que recorren las quince comunas. También hay dos centros fijos de atención veterinaria y castración. Uno está ubicado en el Parque Indoamericano, en Villa Soldati. El otro se encuentra en Costanera Sur, frente a la fuente de Lola Mora.

Para acceder a la vacunación antirrábica no necesitás turno previo. Solo tenés que acercarte con tu mascota en las fechas y horarios publicados. Es un trámite rápido y gratuito que protege a tu animal de una enfermedad grave. Recordá que esta vacuna es fundamental y obligatoria por ley.

La modalidad para la castración es diferente y requiere de una planificación. Los turnos se gestionan de manera online a través de la plataforma miBA. Todos los viernes a las diez de la mañana se habilitan las agendas para la semana siguiente. Podés anotar tanto a machos como a hembras.

El proceso de registro es simple, pero tenés que prestar atención. Debés ingresar a la web de Animales BA con tu cuenta de miBA. Ahí elegís la opción correspondiente a si es perro o gato. Luego completás un formulario con todos los datos requeridos. La confirmación llega por correo electrónico con toda la información necesaria.

Requisitos y preparación para castrar a tu perro o gato en CABA

Existen algunos requisitos indispensables para poder castrar a tu mascota. El animal debe tener más de seis meses de edad y gozar de buena salud. El día de la cirugía los veterinarios le harán un chequeo preoperatorio. Si todo está bien, se procede con la intervención quirúrgica.

Es muy importante informar si tu mascota toma alguna medicación específica. También si tiene o tuvo algún problema de salud conocido. Podés llevar cualquier estudio previo para mostrárselo al profesional. Así los veterinarios tendrán el historial completo antes de operar.

La preparación el día del turno es crucial para una cirugía exitosa. Tu perro o gato debe asistir en ayunas completas de doce horas sin comida. También son ocho horas sin tomar agua para evitar complicaciones durante la anestesia. Este punto es fundamental para su seguridad.

La forma de trasladar a tu animal también está especificada. Los perros deben llevar collar o pretal, correa y chapita identificatoria. Si es necesario, también tienen que tener bozal para su propio control. Los gatos deben ir obligatoriamente dentro de una transportadora segura.

La persona que acompañe a la mascota debe ser mayor de edad. Tiene que quedarse en el lugar durante todo el procedimiento médico. Además, es necesario llevar una manta para abrigar al animal después de la cirugía. Su recuperación será más tranquila y cómoda de esta manera.

Una duda muy común es qué pasa si llueve el día del operativo. Los servicios no se suspenden por mal tiempo, así que tenés que asistir. Los móviles y centros fijos trabajan con normalidad pase lo que pase. La programación semanal se cumple siempre.

Cronograma de castraciones y vacunación

Centros fijos de atención veterinaria Lunes 01 de septiembre Centro Fijo Indoamericano Castración Martes 02 y jueves 04 de septiembre Centro Fijo Costanera Sur Castración Jueves 04 y sábado 06 de septiembre Centro Fijo Indoamericano Castración Sábado 06 de septiembre Centro Fijo Costanera Sur - de 9 a 12.30 h Vacunación antirrábica Miércoles 10 y jueves 11 de septiembre Centro Fijo Indoamericano Castración Jueves 11 y sábado 13 de septiembre Centro Fijo Costanera Sur Castración Martes 16 y miércoles 17 de septiembre Centro Fijo Costanera Sur Castración Jueves 18 de septiembre Centro Fijo Indoamericano Castración Viernes 19 y sábado 20 de septiembre Centro Fijo Costanera Sur Castración