¿Una mascota puede ser detenida por la policía por mal comportamiento?

Puede llevarse detenido a un animal.

En el comienzo de agosto, se registró un hecho bastante particular en la provincia de Mendoza, en donde fue necesaria la presencia de la policía después de que los vecinos hicieran un llamado a las autoridades. Esto generó cierta sorpresa y risas al difundirse en las redes sociales, pero también provocó una duda sobre si es posible que la policía puede detener a un animal.

Muchas veces el comportamiento de algunos animales puede representar un verdadero problema para las personas con las que interactúa o se encuentran en su camino. El caso que escaló en popularidad en la provincia cuyana expone la presencia de un pato como el gran responsable de ciertos episodios, lo que motivó denuncias, junta de firmas y la solicitud de un abogado para su defensa.

"Polémica por el pato Juan. Es la mascota de una florista y fue denunciada por vecinos tras atacar a sus perros. 7 mil personas juntaron firmas y piden su liberación. El pato ya tiene un abogado y la justicia deberá tomar una decisión en los próximos 10 días", expresó Mauro Szeta, en su cuenta de X (Ex Twitter). Un caso que sorprende porque el animal fue obligado a dejar de acompañar a la mujer en sus jornadas laborales.

“Dicen que hicieron una denuncia anónima a la Municipalidad y estos vinieron y me dijo que tenía que retirar a Juan. Así que lo hemos retirado las 48 horas que nos dijeron. Ahora está encerrado solo. Estamos a la espera que nos den una respuesta para que vuelva porque muchos preguntan por él”, expresó Margarita, la florista, en charla con C5N. De momento, se desconoce el verdadero motivo por el cual denunciaron a la ave, ya que la señora nunca recibió quejas sobre su comportamiento.

¿Un animal puede ir detenido?

En este caso, la denuncia por la presencia del pato en la vía pública generó un debate sobre si la policía puede presentarse, llevarse al animal y detenerlo con el fin de que luego sea trasladado a otro lugar. La respuesta que se desprende es que no, porque la figura de "detenida" solo es aplicable para las personas. En el caso de la florista, no corresponde debido a que la misma no fue incluida en el llamado como alguien que estaba generando problemas.

Lo que pueden realizar las autoridades es retirar al animal en caso de que represente un peligro para la comunidad. Algo que podría sucederle a Juan a partir de la denuncia que recibió después de que picara a un perro, pero sin que se haya registrado un episodio de violencia de acuerdo con las fuentes que estuvieron en el lugar. Si la justicia ordena que sea removido, el ave se trasladará a un refugio.

Por otro lado, las autoridades policiales pueden proceder a un secuestro de los animales en caso de que se detecte un claro maltrato y que este ponga en riesgo la vida de los mismos. De hecho, la justicia iniciará un proceso penal hacia el dueño para que cumpla una condena por el daño que generó. También es posible tomar posesión en caso de que se traten de especies que vaguen por las calles, autopistas y rutas o circulen sin control, como un caballo que se escapó.