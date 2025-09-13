Por qué los perros no pueden comer uvas ni pasas: la grave advertencia de un veterinario estrella

Los perros son animales que muy bien pueden adaptarse a los hábitos de los seres humanos y se convierten en grandes compañeros para personas de todas las edades. Tanto así que muchas veces, además de su alimento balanceado, se les da comida casera preparada por sus propios dueños.

Sin embargo, especialistas sostienen que esto no es recomendable, sobre todo, productos específicos como las uvas y las pasas. De acuerdo al veterinario estadounidense Sean McPeck, del centro Tier 1 de Alaska, si un perro come algunos de estos dos alimentos, con el tiempo, puede sufrir de insuficiencia renal.

Síntomas que un perro puede tener al comer uvas o pasas

El profesional descartó que haya razas de perros más predispuestas a sufrir efectos tras comer uvas o pasas. En general es un alimento que puede dañar el sistema renal y el metabolismo de cualquier can por igual.

Entre los principales síntomas que se producen luego de su ingesta figuran:

Vómitos

Pérdida de apetito

Insuficiencia renal

Cansancio e inactividad



"Esta afección grave puede desarrollarse rápidamente, por lo que es fundamental que los dueños de perros estén al tanto y tomen medidas preventivas", explicó el veterinario.

Qué hacer si un perro comió uvas o pasas

La recomendación principal es que ningún perro coma alguno de estos frutos o alimentos que los contengan. Sin embargo, puede ocurrir que por accidente el animal ingiera alguno de ellos. En ese caso, el consejo es acudir de inmediato a una veterinaria para que puedan revisarlo.

Todavía no se sabe con exactitud por qué estos alimentos pueden provocar daños renales en los perros pero especialistas, científicos y veterinarios se encuentran investigando para detectar qué causas concretas generan.

Es importante tener en cuenta que existen otros alimentos que los perros no deben comer, entre ellos se encuentran:

Chocolate

Helado

Cebolla y ajo

Almendras

Avellanas



Al igual que las uvas y las pasas, estos alimentos dañan profundamente el metabolismo de un perro. Pueden causar convulsiones, diarrea, fiebre, vómitos y afectar el sistema hepático, nervioso y la frecuencia cardíaca de estos animales.