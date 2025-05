The Last of Us en la vida real: unos científicos encontraron un caso de infección por el hongo de la serie.

The Last of Us es una de las series más populares del momento ya que su segunda temporada se acaba de estrenar por HBO Max y sigue la trama apocalíptica que ya conquistó a miles en todo el mundo. Sin embargo, hay veces que la realidad supera a la ficción y ahora un grupo de científicos confirmó el primer caso de infección por el mismo hongo que los "zombies" de la serie.

En la serie la sociedad se encuentra viviendo en un mundo postapocalíptico en donde hubo una pandemia causada por la infección del hongo cordyceps a la humanidad: el mismo invade el cuerpo de las personas y se instala como un parásito para poder subsistir. Aunque si bien la mirada de la producción audiovisual es más drástica y catastrófica, se trata de un hongo real que puede invadir seres vivos. Precisamente, un grupo de científicos se volvió viral en redes al mostrar una araña que se contagió.

El descubrimiento fue hecho por Chris Ketola, coordinador de Investigación de Campo de la organización Fauna Forever. "Delante de mí hay una tarántula que desafortunadamente para ella fue infectada con cordyceps, el hongo zombi que inspiró el juego y la serie de televisión The Last Of Us”, explicó el investigador en un video que publicó en sus redes sociales.

El hongo se apoderó del sistema nervioso de la araña, forzándola a dirigirse hacia el sitio que al hongo le convenía. Una vez allí, la araña murió y el hongo empezó a emitir sus esporas para poder subsistir al instalarse en otros cuerpos de seres vivos pequeños. Afortunadamente, el hongo no es tan poderoso como para instalarse en seres humanos tal como demuestra la serie, pero no caben dudas de que este video generó gran preocupación entre los internautas.

The Last Of Us: este domingo 18 sale el sexto capítulo de la serie en HBO

Este domingo 18 de mayo se estrena el sexto capítulo de la segunda temporada de The Last of Us, la serie de HBO Max que no deja de sumar fanáticos en todo el mundo. Basada en el videojuego de culto de Naughty Dog, la producción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey sigue atrapando a la audiencia con una historia cargada de tensión, drama emocional y dilemas morales en un mundo devastado por una pandemia fúngica.

El nuevo episodio estará disponible a las 22:00 horas de Argentina y puede verse en el canal HBO y también por streaming en la plataforma Max. Con una narrativa cruda y potente, la segunda temporada retoma los eventos de The Last of Us Part II y pone el foco en el vínculo entre Ellie y Dina (Isabela Merced), en un contexto donde la venganza, el amor y la culpa se entrelazan sin respiro.

El regreso de Joel (Pedro Pascal), aunque en forma de flashbacks, sigue marcando el rumbo emocional de la protagonista. Además, la temporada introduce a Abby (Kaitlyn Dever), un personaje clave para lo que viene, y a Jesse (Young Mazino), entre otros.

El episodio anterior dejó una carga emocional fuerte: una nueva mutación del hongo Cordyceps, la creciente tensión entre facciones como los Serafitas y los Lobos, y una pérdida que sacudió a Ellie y Dina. Ahora, el sexto capítulo promete ser un punto de quiebre.

Con una producción de alto nivel, actuaciones intensas y una historia que no esquiva la oscuridad, The Last of Us se consolida como una de las grandes apuestas de HBO. El fenómeno sigue creciendo y, según ya confirmaron los productores, habrá más temporadas para seguir explorando este universo posapocalíptico.