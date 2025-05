No funcionó: MAX volverá a llamarse HBO.

El cambio de nombre que la plataforma de streaming implementó en 2023, habría generado confusión tanto entre usuarios como en la industria por lo que la decisión de eliminar la sigla “HBO” y convertirla en MAX, históricamente asociada a contenidos de alta calidad, fue ampliamente criticada, y desde el primer momento muchos señalaron que se trataba de un movimiento arriesgado y poco comprensible desde el punto de vista del posicionamiento de marca.

“Hoy recuperamos HBO, la marca que representa la más alta calidad en medios, para impulsar aún más ese crecimiento en los próximos años”, explicó David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, en un comunicado oficial. La medida, según la empresa, responde tanto al análisis del comportamiento del consumidor como al reconocimiento de que la marca HBO sigue siendo sinónimo de prestigio, creatividad y diferenciación en un mercado saturado de plataformas.

Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content, añadió que el regreso a HBO Max refleja mejor “la propuesta actual al consumidor” y el enfoque en ofrecer contenido curado de alta calidad, en contraposición a la tendencia de otras plataformas a priorizar el volumen por sobre la narrativa.

Desde WBD explicaron que la estrategia busca atender a una demanda clara: los usuarios ya no piden “más contenido”, sino “mejor contenido”. En ese contexto, HBO, con más de cinco décadas de trayectoria, sigue siendo uno de los sellos de mayor confianza y prestigio dentro del sector audiovisual.

Quién es el famoso argentino que apareció en la serie The Last of Us

El estreno de la segunda temporada de The Last of Us en HBO no solo trajo nuevas emociones para los fanáticos, sino también una grata sorpresa: la aparición del reconocido músico argentino Gustavo Santaolalla. Su participación generó un aluvión de reacciones en redes sociales, especialmente en Argentina, donde es considerado un ícono cultural.

¿Cómo apareció Santaolalla en The Last of Us?

Gustavo Santaolalla no es ajeno al universo de The Last of Us. El compositor argentino fue el encargado de crear la banda sonora tanto del videojuego como de la serie, lo que le valió un cameo en la segunda parte del juego. Allí se lo veía tocando el banjo junto a su perro, Buckley, en las calles de Jackson.

Ahora, en la serie, HBO decidió incluir nuevamente a Santaolalla, pero esta vez interpretando el ukelele durante una fiesta de Año Nuevo en Jackson. La escena, aunque breve, fue suficiente para desatar la emoción de los espectadores argentinos, que no dudaron en celebrar su presencia.

Santaolalla y su conexión con The Last of Us

El cameo a Gustavo Santaolalla no es solo una cuestión casual. Su música es fundamental para la atmósfera de The Last of Us. Las melodías minimalistas y emotivas que compuso para el videojuego en 2013 fueron tan impactantes que HBO decidió mantenerlas en la adaptación televisiva.

Su estilo, que combina sonidos folklóricos con ambientaciones postapocalípticas, logra transmitir la soledad y la esperanza que definen a la serie. Por eso, verlo en pantalla no fue solo un guiño a los fans del juego, sino un reconocimiento a su aporte artístico.