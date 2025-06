La hija de Gustavo Cordera reveló lo que el rock nacional no esperaba: "Época de secuestros express"

Qué dijo Yanella, la hija de Gustavo Cordera.

Gustavo Cordera es uno de los artistas más reconocidos de la música en Argentina por haber sido el cantante de la histórica banda Bersuit Vergarabat. Desde su salida en 2009 que comenzó con su carrera como solista y en el medio, ocurrieron varias situaciones de público conocimiento, como la frase que lanzó en la Facultad de Periodismo que derivó en la cancelación de muchos de sus shows y una fuerte resistencia del público argentino. Mientras reside en Uruguay, Yanella, la hija del "Pelado" que también está haciendo su carrera como cantante, publicó un video para anunciar que vuelve a vivir a Buenos Aires y realizó una revelación inesperada sobre su padre que despertó todo tipo de reacciones.

"Volví a Buenos Aires después de 17 años vivir en un bosque- balneario de Uruguay", expresó en primera instancia Yanella, quien se mudó junto a su padre y su madre cuando era una niña. "Nos fuimos por motivos de seguridad. Para los que no saben, mi papá es Gustavo Cordera y en esa época él estaba en un auge musical muy zarpado", agregó la joven.

Yanella participó en varias oportunidades de los coros de la banda del "Pelado".

"Ya desde el vamos olvidate de ir a cines, a lugares públicos juntos... ¿Qué pasa? Los fans empezaron a conocer dónde era nuestra casa. Era una época de muchos secuestros express, entonces empezó a pasar que la seguridad se empezó a poner un poco complicada", reveló Yanella. Además, expuso que el periodista Enrique Sims, "que lo odiaba a papá, empezó a avivar gente para que nos haga daño". Después de 17 años, la artista de 26 tomó la decisión de mudarse a Buenos Aires para continuar con su carrera en el mundo de la música. "Estoy muy contenta con mi elección, amo Buenos Aires", concluyó. El video generó muchas reacciones no solo por haber regresado a la Ciudad, sino por haber revelado la serie de detalles de lo que vivió con su familia teniendo en cuenta la relevancia de su padre.

Gustavo Cordera se postuló para volver a la Bersuit

"Yo estoy para charlarlo. A mí personalmente me sucede es que soy una persona que se resiste a hacer las cosas por necesidad. Entonces cuando está el dinero de por medio me tenso", expresó en primera instancia en diálogo con Medio y medio por Mega 98.3. "No hay ninguna posibilidad que Bersuit se reúna si antes yo no me reúno conmigo mismo. Y estoy en ese viaje en este momento. Y hacer lo que realmente siento y quiero", agregó.

Los rumores del regreso de Cordera a Bersuit se dieron a raíz de un posteo del cantante, quien confirmó su participación en Quilmes Rock 2025 el 12 de abril y la banda se presenta al día siguiente. "Si consigo eso para mí, le voy a dar una señal al mundo, hasta inclusive mis compañeros que estoy apto para volver a estar juntos. A mis compañeros los amo ¿Hay conflictos? Sí, claro que hay conflictos ¿Hay todavía cosas por resolver? Sí, claro. Hay dolores todavía. No solamente en mí, sino en ellos. Lo más interesante que puede haber, si hay una reunión, es que vuelva a existir esa química", resaltó "El Pelado". Por el momento, es una incertidumbre su vuelta a la banda que creó hits como La argentinidad al palo, Un pacto, Negra murguera, Espíritu de esta selva, entre otros.