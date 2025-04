A qué hora y dónde ver la segunda temporada de The Last Of Us en Argentina este domingo.

Este domingo se estrena la esperada segunda temporada de The Last of Us, la exitosa serie basada en el videojuego homónimo de Naughty Dog. Tras una primera entrega que fanatizó al mundo entero, incluso a aquellos que no conocían el juego, hay gran expectativa por la segunda parte de esta historia llena de aventura, drama y zombies.

Con Pedro Pascal y Bella Ramsey retomando sus roles como Joel y Ellie, la nueva entrega promete continuar con la intensidad y emoción que caracterizaron a la primera temporada, estrenada en 2023. Al igual que en aquella ocasión, los episodios serán lanzados semanalmente cada domingo. El primer capítulo estará disponible a partir de las 21.00 horas en la plataforma de streaming MAX y en el canal HBO.

De qué trata la segunda temporada de The Last of Us

Con su primera entrega, The Last of Us logró lo que muchas adaptaciones de videojuegos no consiguen: conquistar tanto a los seguidores del juego como a quienes nunca lo habían jugado. La serie, creada por Craig Mazin (Chernobyl) junto a Neil Druckmann, mente detrás del juego original, se convirtió en un fenómeno global y en uno de los mayores éxitos de Max (antes HBO) en los últimos años, solo detrás de La casa del dragón. Su fórmula combinó una historia profundamente humana, interpretaciones memorables y una calidad visual digna del cine.

La trama transcurre en un futuro postapocalíptico, donde un hongo ha convertido a gran parte de la población en monstruosas criaturas. En ese escenario, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) emprenden un viaje a través de EE.UU. con la esperanza de cambiar el curso del mundo. Aplaudida por su fidelidad al juego y sus episodios de alto impacto, la primera temporada dejó grandes expectativas para lo que viene.

Ahora, la segunda temporada retoma la historia basada en The Last of Us Parte II, el exitoso juego lanzado en 2020. Pedro Pascal y Bella Ramsey regresan en sus papeles, aunque esta vez Ellie tomará más protagonismo. Nuevos personajes también se suman: Kaitlyn Dever interpretará a Abby, figura clave en esta etapa; Young Mazino será Jesse; Jeffrey Wright volverá a encarnar a Isaac, como en el videojuego; e Isabela Merced dará vida a Dina, un personaje fundamental en la vida de Ellie. Además, Catherine O’Hara se incorpora en un rol aún desconocido, lo que genera especulación sobre posibles historias originales, como ocurrió con el recordado episodio de Bill y Frank.

Cuándo sale la segunda temporada de The Last Of Us.

¿Dónde ver The Last of Us online? Paso a paso para ver la serie en Max

La temporada 2, al igual que la primera, estará disponible en Max, la renovada plataforma de streaming antes conocida como HBO Max. Si todavía no tenés una cuenta, te dejamos el paso a paso para poder sumarte y no perderte ningún capítulo:

Ingresá a www.max.com desde tu navegador web o descargá la app desde tu celular o smart TV. Hacé clic en "Suscribirse" o "Comenzar ahora". Elegí el plan que mejor se ajuste a vos (hay opciones con y sin anuncios). Completá tus datos personales y un método de pago válido. Confirmá tu registro y ¡listo!

Una vez dentro de la plataforma, buscá The Last of Us en el buscador y disfrutá desde el principio o retomá la historia con su temporada 2. Max también ofrece otros títulos recomendados si quedás con ganas de más historias postapocalípticas o series de alto impacto narrativo.