The Last of Us, temporada 2: fecha de estreno, dónde verla online, reparto y video del tráiler.

Con su primera temporada, The Last of Us logró lo que pocas adaptaciones de videojuegos consiguen: enamorar tanto a los fans del título original como al público general. La serie, desarrollada por Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann (creador del juego), fue un fenómeno mundial que se convirtió rápidamente en uno de los mejores estrenos de la última década para Max (Ex HBO), solo superada por La casa del dragón. Su éxito se cimentó en una narrativa emocionalmente potente, actuaciones inolvidables y un tratamiento cinematográfico de alto nivel.

Ambientada en un mundo postapocalíptico dominado por criaturas infectadas por hongos, la historia sigue a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) mientras cruzan Estados Unidos con una misión que podría cambiar el destino de la humanidad. Con episodios aclamados y una fidelidad notable al material original, la primera temporada dejó la vara muy alta. Ahora, la temporada 2 promete continuar con ese nivel de excelencia, explorando la historia de The Last of Us Parte II, el aclamado videojuego lanzado en 2020.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de The Last of Us y quiénes actúan?

Max confirmó que la esperadísima temporada 2 de The Last of Us se estrenará el 14 de abril de 2025. Esta nueva entrega, que contará con 7 episodios (a diferencia de los 9 de la primera), fue rodada en Vancouver, Canadá, muy cerca de Seattle, escenario clave de la secuela del videojuego.

La temporada 2 de The Last of Us se estrena el 14 de abril.

Pedro Pascal y Bella Ramsey volverán como Joel y Ellie, respectivamente, aunque se espera que el foco narrativo se desplace más hacia el personaje de Ellie. La serie sumará nuevos rostros al elenco: Kaitlyn Dever interpretará a Abby, una figura central en la historia; Young Mazino dará vida a Jesse; Jeffrey Wright se sumará como Isaac, rol que también encarnó en el videojuego; e Isabela Merced será Dina, personaje clave para Ellie. Además, se suma Catherine O’Hara en un papel aún no revelado, generando expectativas por una posible nueva historia original al estilo del episodio de Bill y Frank.

¿Dónde ver The Last of Us online? Paso a paso para ver la serie en Max

La temporada 2, al igual que la primera, estará disponible en Max, la renovada plataforma de streaming antes conocida como HBO Max. Si todavía no tenés una cuenta, te dejamos el paso a paso para poder sumarte y no perderte ningún capítulo:

Ingresá a www.max.com desde tu navegador web o descargá la app desde tu celular o smart TV. Hacé clic en "Suscribirse" o "Comenzar ahora". Elegí el plan que mejor se ajuste a vos (hay opciones con y sin anuncios). Completá tus datos personales y un método de pago válido. Confirmá tu registro y ¡listo!

Una vez dentro de la plataforma, buscá The Last of Us en el buscador y disfrutá desde el principio o retomá la historia con su temporada 2. Max también ofrece otros títulos recomendados si quedás con ganas de más historias postapocalípticas o series de alto impacto narrativo.