Santaolalla ya había hecho un cameo en el videojuego original de la saga.

El estreno de la segunda temporada de The Last of Us en HBO no solo trajo nuevas emociones para los fanáticos, sino también una grata sorpresa: la aparición del reconocido músico argentino Gustavo Santaolalla. Su participación generó un aluvión de reacciones en redes sociales, especialmente en Argentina, donde es considerado un ícono cultural.

¿Cómo apareció Santaolalla en The Last of Us?

Gustavo Santaolalla no es ajeno al universo de The Last of Us. El compositor argentino fue el encargado de crear la banda sonora tanto del videojuego como de la serie, lo que le valió un cameo en la segunda parte del juego. Allí se lo veía tocando el banjo junto a su perro, Buckley, en las calles de Jackson.

Ahora, en la serie, HBO decidió incluir nuevamente a Santaolalla, pero esta vez interpretando el ukelele durante una fiesta de Año Nuevo en Jackson. La escena, aunque breve, fue suficiente para desatar la emoción de los espectadores argentinos, que no dudaron en celebrar su presencia.

Las redes estallaron: las reacciones de los fanáticos

El estreno de la segunda temporada de The Last of Us rompió récords con más de 5.3 millones de espectadores, superando en un 13% el primer episodio de la serie. Pero más allá de la trama, el tema que dominó las conversaciones en Argentina fue el cameo de Santaolalla.

En X (antes Twitter), los usuarios compartieron el orgullo y euforia con mensajes como:

"Hoy arrancó la segunda temporada de The Last of Us y ya tenemos cameo de Gustavo Santaolalla"

"Lo mejor del nuevo episodio fue el cameo de don Gustavo Santaolalla"

"Qué feliz me hizo este cameo, te quiero mucho Gustavo, sos el orgullo argentino"

Santaolalla y su conexión con The Last of Us

El cameo a Gustavo Santaolalla no es solo una cuestión casual. Su música es fundamental para la atmósfera de The Last of Us. Las melodías minimalistas y emotivas que compuso para el videojuego en 2013 fueron tan impactantes que HBO decidió mantenerlas en la adaptación televisiva.

Gustavo Santaolalla apareció tocando el ukelele en una escena clave de la serie.

Su estilo, que combina sonidos folklóricos con ambientaciones postapocalípticas, logra transmitir la soledad y la esperanza que definen a la serie. Por eso, verlo en pantalla no fue solo un guiño a los fans del juego, sino un reconocimiento a su aporte artístico.

¿Quién es Gustavo Santaollalla?

Gustavo Santaolalla es uno de los músicos y compositores argentinos más reconocidos internacionalmente. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, se destacó como integrante de bandas legendarias como Arco Iris y Soledad, antes de lanzarse como solista y productor.

Su talento lo llevó a trabajar en Hollywood, donde ganó dos premios Oscar por las bandas sonoras de Brokeback Mountain (2005) y Babel (2006), consolidándose como un referente de la música cinematográfica.

Santaolalla no es solo un músico, sino un embajador cultural que pone a Argentina en el mapa de las grandes producciones.

Los fans argentinos celebraron en redes su inesperada participación en HBO.

¿Qué se espera de Santaolalla en el resto de la temporada?

Aunque su aparición fue breve, no se descarta que Santaolalla tenga más participaciones en futuros episodios. En el videojuego, su personaje aparece en diferentes momentos, por lo que los fanáticos especulan si HBO seguirá esa línea.

Lo cierto es que, más allá de su rol como actor, su música va a continuar siendo clave en la serie. Cada nota que compone ayuda a construir el mundo desolado pero lleno de humanidad que caracteriza a The Last of Us.