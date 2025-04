Ale Paul compartió una imagen suya creada por la IA recibiendo un Oscar.

Mientras el mundo celebraba el triunfo de "Anora" en los Oscar 2025, en Argentina un diseñador gráfico vivía su propia noche de gloria. Ale Paul, creador de la tipografía Aguafina Script utilizada en la película ganadora, compartió su emoción a través de redes sociales con un toque de humor característico: publicó imágenes generadas por inteligencia artificial donde aparecía recibiendo la estatuilla dorada.

Este momento representa la culminación de un viaje creativo que comenzó dos décadas atrás en las aulas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires. Paul, quien originalmente había comenzado estudiando ingeniería, encontró su verdadera pasión en el diseño gráfico y, más específicamente, en el arte de crear tipografías.

La tipografía que conquistó a Hollywood

La Aguafina Script no es ninguna recién llegada al mundo del cine. Esta creación de Paul y su socio Angel Koziupa lleva años siendo el sello distintivo del director Sean Baker, quien la utilizó por primera vez en 2015 para "Tangerine", film que revolucionó el cine independiente al ser grabado completamente con iPhones.

"La gente cuando me pregunta a qué me dedico y digo “hago letras” siempre sigue con ”¿Letras para qué? ¿Alguna que conozcamos?” Bueno, Anora, la peli de Sean Baker, se llevó el Oscar a Mejor Película", escribió Paul en un posteo en sus redes sociales.

La relación entre Baker y esta tipografía argentina se convirtió en una de esas historias peculiares del mundo del cine. El director ha utilizado la Aguafina Script en todos sus largometrajes posteriores a "Tangerine": "The Florida Project" (2017), "Red Rocket" (2021) y ahora "Anora", la más premiada de todas.

Ale Paul diseñó la tipografía que identifica a 'Anora', ganadora del Oscar.

Sudtipos: el estudio argentino que revolucionó el diseño tipográfico

Detrás de este éxito se encuentra Sudtipos, el estudio cofundado por Paul en 2002 junto a otros diseñadores argentinos. Nacido en plena crisis económica, este colectivo se transformó en una de las fundiciones tipográficas más importantes de Latinoamérica.

"Sudtipos surgió como un proyecto de amigos apasionados por la tipografía en un momento donde nadie creía que esto podía ser un negocio viable", explica Paul. Hoy cuenta con un catálogo de más de 200 tipografías y colaboradores en todo el mundo, habiendo trabajado para gigantes como Coca-Cola, Levi's, The History Channel y The New York Times.

El estudio ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, pero sin duda el uso de sus creaciones en una película ganadora del Oscar representa un hito especial. "Es como si nuestro trabajo hubiera ganado un premio por asociación", bromea Paul en diálogo con Puro Diseño.

La Aguafina Script ya había sido usada en otras películas aclamadas.

El arte de crear letras con personalidad

¿Cómo se diseña una tipografía que termina en los carteles de Hollywood? Paul describe el proceso como una combinación de arte, técnica y paciencia. El verdadero desafío es que los más de 400 signos que componen una tipografía funcionen armónicamente en todas sus posibles combinaciones.

En el caso específico de Aguafina Script, Paul y Koziupa buscaban crear una tipografía que transmitiera calidez y autenticidad, perfecta para proyectos que necesitaban personalidad en espacios reducidos. "Nunca imaginamos que acabaría definiendo la identidad visual de varias películas aclamadas", admite.