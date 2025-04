Reparto de The Last of Us, temporada 2: quiénes actúan en la serie de Max.

The Last of Us se convirtió rápidamente en una de las series más exitosas de la historia de HBO. La adaptación del aclamado videojuego homónimo no solo logró estar a la altura de las expectativas de sus fanáticos, sino que elevó la vara de lo que puede ser una serie basada en un videojuego.

Parte del fenómeno tiene que ver con su dirección, guion y producción, pero sin dudas, uno de los grandes pilares del éxito fue su reparto. Con actuaciones memorables, la serie logró conectar emocionalmente con millones de espectadores. Ahora, con el estreno de la temporada 2, muchos se preguntan quiénes son los actores y actrices que dan vida a los personajes.

¿Quiénes forman parte del reparto de la temporada 2 de The Last of Us?

El regreso de Pedro Pascal como "Joel" era una de las noticias más esperadas por los fans. En la piel de un superviviente endurecido por el trauma, Pascal brilla interpretando al hombre encargado de llevar a Ellie a través de un Estados Unidos devastado por la infección del Cordyceps.

The Last of Us es un gran éxito y su reparto tiene mucho que ver con ello.

A su lado, vuelve Bella Ramsey como "Ellie", la adolescente inmune al virus que podría ser la clave para la creación de una vacuna. Con una performance intensa y conmovedora, Ramsey logró hacer suyo el rol, retratando a una joven marcada por el dolor, la furia y una profunda necesidad de afecto. Esta temporada, su historia se expandirá junto a nuevos personajes.

Entre las incorporaciones más importantes de la temporada 2 se encuentran:

Gabriel Luna como Tommy , el hermano de Joel, que ya apareció como invitado en la temporada 1.

, el hermano de Joel, que ya apareció como invitado en la temporada 1. Isabela Merced como Dina , el interés romántico de Ellie .

, el interés romántico de . Young Mazino como Jesse , un líder comunitario comprometido.

, un líder comunitario comprometido. Kaitlyn Dever como Abby , una soldado motivada por la venganza.

, una soldado motivada por la venganza. Jeffrey Wright retoma su papel como Isaac Dixon, líder militar, directamente desde el videojuego.

También se suman Robert John Burke como Seth, Spencer Lord como Owen, Tati Gabrielle como Nora, Ariela Barer como Mel, Danny Ramírez como Manny, Noah Lamanna como Kat, Catherine O'Hara como Gail, Joe Pantoliano como Eugene, y tres personajes originales interpretados por Alanna Ubach, Ben Ahlers y Hettienne Park.

¿Cómo ver la temporada 2 de The Last of Us en Max?

La temporada 2 de The Last of Us estará disponible exclusivamente en Max, la plataforma de streaming de HBO. Para ver los nuevos episodios apenas se estrenen, es necesario tener una suscripción activa al servicio, que ofrece varias modalidades según el tipo de plan. Los episodios se estrenarán semanalmente, al igual que ocurrió con la primera temporada.