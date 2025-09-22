"No tengo explicación": una joven "volvió de la muerte" y reveló las extrañas secuelas que sufre.

El estremecedor relato de una joven que estuvo "entre la vida y la muerte" se volvió viral en redes sociales. La joven, que estuvo muerta por tres minutos, reveló qué se siente dejar de vivir y qué es lo que vio ella. Sin embargo, la parte de la historia que más furor generó fue cuando reveló las particulares secuelas que le quedaron que los médicos no pueden explicar.

Durante el verano de 2021, Jade (jade.loves.crime en TikTok) una mujer oriunda de Wisconsin en Estados Unidos, sufrió un paro cardíaco a causa de un golpe de calor. Clínicamente, estuvo muerta por tres minutos hasta que los médicos lograron revivirla, pero para lo que muchos se viviría como un milagro a ella le dejó extrañas secuelas que hasta hoy en día la ciencia no puede entender: los objetos tecnológicos no funcionan para ella.

El hecho sucedió cuando estaba en la casa de una amiga y decidió salir a fumar, pero el sofocante calor y la intensa humedad generaron que se descompensara rápidamente: tuvo náuseas, se mareó y sintió una fuerte presión en la cabeza, luego "todo se volvió negro”. Una vez que logró volver a la vida, aseguró: "Creo que mi alma nunca dejó mi cuerpo porque tengo una muy buena relación con el mundo espiritual".

Sin embargo, cuando empezó a recuperarse, notó una particularidad: los relojes no funcionaban cuando se los ponía y al poco tiempo, cada pantalla que tocaba se rompía. Según menciona ella, dice que son "anomalías eléctricas”, pero nadie le supo decir a qué se debían.

Qué "anomalías" sufría Jade tras "volver de la muerte"

En diálogo con Jam Press, retomado por The New York Post en 2023 cuando su caso se viralizó, relató que ningún reloj funciona correctamente en su muñeca: “Se detienen al poco tiempo de usarlos”. Lo curioso es que es una situación que se mantiene al día de hoy y que nunca logró revertir.

Asimismo, reveló: "No tengo explicación científica, pero sé qué sucede. Mis amigos lo han visto. Rompo pantallas sin tocarlas. Es algo que simplemente pasa”. Aunque con el tiempo el resto de los síntomas físicos se le pasaron, este en particular continúa hasta el día de hoy.