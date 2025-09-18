Una mujer iba cantando una canción de Britney en su auto y chocó.

Una mujer se volvió viral en las redes sociales por protagonizar un brusco choque con su auto mientras manejaba en la ruta. La joven había puesto su celular en modo selfie y se grababa a ella misma cuando perdió el control del coche y pasó lo peor.

El video dura menos de veinte segundos, ya que después del siniestro vial la chica agarró su celular y cortó el video. En el comienzo del material se puede ver a la joven feliz y sonriente, escuchando el mega hit de Britney Spears, Baby On More Time, y cantándolo a todo pulmón mientras disfrutaba de su viaje.

De un momento a otro se siente un ruido extraño y a la mujer le cambia el rictus facial de manera instantánea: la expresión de alegría y diversión pasó a ser de alarma y desesperación. Ante una clara pérdida de control de su auto, la joven empezó a volantear bruscamente para un lado y para el otro hasta que se fue a un lado de la ruta y chocó. Acto seguido, tomó su celular y cortó el video. Como llevaba su cinturón de seguridad puesto, según lo que se pudo ver en el video, la conductora no se hizo daños físicos.

Los usuarios de redes sociales que vieron este video reaccionaron en comentarios y dejaron mensajes de todo tipo: "Me impresiona cómo nunca dejó de ver su móvil", "Este video nos confirma que en un accidente la música sí deja de sonar" y "Eso por pelotudear con el celular cuando van manejando" fueron algunas de las respuestas a lo vivido por la joven en su auto.

Choque automovilístico.

