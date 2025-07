Viviana Canosa y una revelación que sorprendió a todos en la política.

Viviana Canosa sorprendió a todos sus televidentes al asegurar que, quizá, estará dentro de las candidatas en las Elecciones 2027. Sus palabras rápidamente circularon por redes sociales, y muchas personas se preguntan a qué partido se sumará en caso de confirmarse su postulación.

"Me están ofreciendo ser precandidata a no sé qué cosa. No cuenten conmigo por ahora, el 2027 capaz que juego un poquito, pero no ahora", expresó Viviana Canosa. Sin dar muchos detalles adicionales, la conductora volvió a generar polémica. Se espera que, con el correr de los días, amplíe la información acerca de su futuro político.