Flavio Azzaro denunció a Gonzalo Bonadeo

El periodista deportivo Flavio Azzaro es uno de los protagonistas más picantes que existen en la pantalla chica. Luego de pasar por diferentes canales e iniciar con Alejandro Fantino en el recordado Show del Fútbol, el conductor enfatizó su perfil más ácido y se atrevió a revelar feroces internas que vinculan a Gonzalo Bonadeo y TyC Sports.

Azzaro trabajó durante bastante tiempo en No Todo Pasa, un programa deportivo que se emitía en la franja vespertina del canal deportivo del Grupo Clarín y que era conducido por Diego Díaz. Puertas adentro, según sus propias palabras en una entrevista para el canal de YouTube "Doble Mérito", el periodista conoció los conflictos que los integrantes de TyC Sports mantenían con quien es la voz del tenis argentino cada vez que se disputa la Copa Davis.

Por otra parte, Azzaro dejó en claro que nunca trabajaría con Bonadeo y explicó sus razones: "Del mundo del fútbol, con Bonadeo no laburaría ni en pedo. Es infumable. TyC Sports es un canal que odia a Bonadeo, todos lo que laburan ahí lo odian. Nadie lo va a decir porque son todos cagones".

Al ser consultado por los conductores sobre si este fragmento de la entrevista debía ser editado o podía ser publicado (como finalmente lo fue), el protagonista sentenció: "Obvio, si es verdad. Bueno, no, Guido Bercovich no lo odia porque relata lanzamiento de verga con Bonadeo. No saben lo que es ese muchacho, por Dios".

Azzaro y una denuncia contra ESPN que involucra a Mauricio Macri

El periodista Flavio Azzaro compartió un video a través de su canal de YouTube en el que explica su versión en torno al escándalo político que envuelve a Boca Juniors. Según él, la señal ESPN es "Anti Boca" por una operación del ex presidente Mauricio Macri para perjudicar la gestión de Ameal y Riquelme junto con la gerencia del canal.

"Para entender toda esta historia tenemos que saber que Mauricio Macri todavía sigue jugando", comenzó Azzaro. Según el periodista, el gerente local de Disney-ESPN, Diego Lerner, tiene un vínculo muy cercano con Mauricio Macri y, rapidísimo, el ex presidente de Boca aprovecha esta relación para operar en contra el club "Xeneize" que hoy está siendo manejado por la facción opositora.

"¿Cómo hace Mauricio para seguir jugando? operando, como lo ha hecho toda la vida a través de los medios de comunicación", definió el periodista deportivo y explicó que el ex presidente de Boca "es amigo del presidente de Disney Company en Latinoamérica, Diego Lerner" al tiempo que reforzó que "si no juega activamente y opera en los medios de comunicación, a Boca no vuelve más".