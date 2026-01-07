Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro: de qué se la acusa y quiénes son sus abogados

Además de capturar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fuerzas especiales de Estados Unidos detuvieron a comienzos de enero a su esposa Cilia Flores. Qué rol cumplía en el gobierno venezolano y por qué la acusan de narcoterrorismo.

Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro

Cilia Adela Flores es abogada especializada en derecho laboral y penal, tiene una larga trayectoria en derechos humanos y se encuentra asociada al chavismo mucho antes de estar en pareja con Nicolás Maduro.

Cilia Flores pertenece al chavismo mucho antes de conocer a Nicolás Maduro

En 1997 fue una de las fundadoras del Movimiento Quinta República, el primer partido político que llevó al poder a Hugo Chávez en 1998. En las elecciones parlamentarias de 2000, obtuvo un cargo en la Asamblea Nacional y fue reelecta en 2005 para un segundo período.

En 2007 pasó a formar parte del PSUV, luego de la desaparición del MVR, y logró ser presidenta de la Asamble Nacional de Venezuela. En 2012, incluso, fue nombrada por el Chávez como Procuradora General de la Nación, cargo que ocupó en 2012, antes de convertirse en primera dama en 2013. Actualmente, en Venezuela se la conoce como la "primera combatiente", un título que inventó el propio Maduro para evitar que se le diga "primera dama".

De qué acusan a Cilia Flores en Estados Unidos: los detalles

Desde Estados Unidos, acusan a Cilia Flores de haber aceptado sobornos para facilitar reuniones con altos funcionarios antidrogas. Además, señalan que trabajó directamente con su esposo Nicolás Maduro en el supuesto tráfico de cocaína incautada.

El pasado lunes 5 de enero, Cilia Flores se declaró inocente. “No culpable, completamente inocente”, respondió en español cuando fue consultada por juez Alvin Hellerstein del tribunal federal de Nueva York sobre los cargos en su contra.

Cilia fue detenida junto a Maduro en Venezuela acusada de participar en negocios de narcoterrorismo

Durante la audiencia, los representantes legales de la venezolana aseguraron que Flores tiene "graves hematomas en una costilla" y señalaron que "necesitará atención adecuada" para los golpes mientras se encuentra detenida en el Centro de Detención Metropolitano en espera del juicio.

Si bien no trascendió cómo habría resultado herida al ser captada por las fuerzas, Hellerstein señaló que los abogados pueden resolver el problema con los fiscales. La próxima audiencia judicial del caso será el 17 de marzo.

Quién es el abogado de Cilia Flores en EE.UU

El abogado de Cilia Flores es Mark E. Donnelly, experto en delitos fiscales y socio de una firma boutique de Houston. El representante acumula más de dos décadas de experiencia en defensa penal compleja.

Antes de estar en el sector privado, Donnelly trabajó más de 10 años en Departamento de Justicia de EE.UU., en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, una de las más activas del país en narcotráfico, fraude y crimen organizado donde llevó investigaciones de delitos de cuello blanco, lavado de dinero y causas conjuntas con la SEC.

Además, fue fiscal del condado de Harris, con experiencia directa en juicios graves y en casos de corrupción pública, según informó el periodista especializado David Alandete.