Qué feriados hay en febrero 2026: las fechas confirmadas

El calendario oficial de feriados de 2026 empieza a ordenarse y febrero se consolida como un mes estratégico para el descanso y la actividad turística. Con la confirmación de las fechas por parte del Gobierno nacional, trabajadores y sectores productivos ya pueden anticipar uno de los momentos más esperados del verano.

La definición fue oficializada por la Jefatura de Gabinete de Ministros a través del Boletín Oficial, como parte de la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los días no laborables con fines turísticos. La medida apunta a dar previsibilidad y a fortalecer el turismo interno.

Qué feriados hay en febrero de 2026

En febrero de 2026 hay dos feriados nacionales confirmados, ambos correspondientes a Carnaval:

Lunes 16 de febrero: feriado inamovible.

feriado inamovible. Martes 17 de febrero: feriado inamovible.

De este modo, el descanso se extiende desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero inclusive, lo que conforma el primer fin de semana largo del año, con cuatro días consecutivos.

No hay otros feriados ni días no laborables en febrero fuera de estas fechas.

Carnaval 2026: el primer gran corte del año

El feriado de Carnaval es uno de los más relevantes del calendario argentino. Está asociado a celebraciones populares y a la temporada alta de verano, suele convertirse en un motor clave para destinos turísticos como la Costa Atlántica, las sierras y ciudades con tradición carnavalera.

En 2026, Carnaval volverá a cumplir ese rol estratégico. Este tipo de fines de semana largos tiene un impacto directo en la ocupación hotelera, el consumo gastronómico y el transporte, especialmente en contextos económicos donde el turismo interno cobra mayor relevancia.

Cómo encaja febrero en el calendario de feriados 2026

Si bien febrero solo cuenta con el feriado de Carnaval, el calendario anual de 2026 incluye además tres días no laborables con fines turísticos definidos por el Gobierno:

Lunes 23 de marzo.

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.

Estos días no son feriados nacionales y su aplicación queda a criterio del empleador, pero permiten extender descansos y conformar nuevos fines de semana largos a lo largo del año, en una política orientada a distribuir el turismo y evitar la concentración estacional.

Cuáles son los feriados inamovibles de 2026 y qué día caen

Los feriados inamovibles están fijados por ley y no se trasladan, sin importar en qué día de la semana caigan. En 2026, estas fechas marcarán el pulso del año laboral y escolar:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Carnaval. Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes Santo. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano – Día de la Bandera.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano – Día de la Bandera. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas, definidas por la Ley Nº 27.399, estructuran el calendario nacional y concentran gran parte de la actividad turística y conmemorativa del país.