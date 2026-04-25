Tres looks para este fin de semana en Buenos Aires: qué ponerse con el clima otoñal, sin perder estilo.

El otoño ya se instaló y este fin de semana del 25 de abril llega con ese combo tan porteño de mañanas frescas, tardes templadas y noches que vuelven a pedir abrigo. En ciudades como Buenos Aires, el clima obliga a vestirse en capas, pero también abre el juego a una de las estaciones más interesantes para la moda; texturas, superposiciones y tonos tierra dominan la escena.

Además, las tendencias actuales apuntan a la comodidad con impronta urbana, prendas versátiles, cortes relajados y ese equilibrio entre lo clásico y lo canchero que permite pasar del día a la noche sin cambiar todo el outfit.

Tres looks para este fin de semana en Buenos Aires

Look 1: Urbano relajado, ideal para salir de día

Para un plan de sábado al aire libre o un café con amigos, la clave está en lo simple pero bien combinado: jean recto o wide leg, remera básica blanca o estampada, campera liviana tipo bomber o denim y zapatillas cómodas.

Look urbano relajado, ideal para salir de día.

Look 2: Otoño chic, para una salida nocturna

Cuando baja el sol, el frío se hace sentir un poco más. Acá entra el layering con más presencia: pantalón sastrero o de cuero vegano, sweater tejido o top manga larga, tapado largo o trench y botas o botinetas.

Look otoño chic, para una salida nocturna.

Los tonos que pisan fuerte esta temporada son los marrones, verdes oliva y bordó. El trench vuelve como protagonista, ideal para un look elegante sin esfuerzo.

Look 3: Deportivo trendy, para un plan relajado o escapada

El athleisure sigue dominando, pero con toques más fashionistas: jogging o calza, buzo oversize, chaleco inflable o campera puffer liviana y zapatillas deportivas.

Look deportivo trendy, para un plan relajado o escapada.

Perfecto para un domingo de paseo o una escapada cerca de la ciudad. La clave está en jugar con proporciones y sumar accesorios como lentes o una gorra para elevar el conjunto.